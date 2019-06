Kučan: Srbija optuživanjem drugih bježi od vlastite odgovornosti

Bivši predsjednik Slovenije Milan Kučan ekskluzivno za “Avaz” dao je prvu reakciju na optužbe koje su danas stigle iz Srbije.

Podsjetimo, Tužilaštvu Srbije za ratne zločine podnesena je krivična prijava protiv Kučana zbog navodnog “ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima i za genocid u ljeto 1991. godine”.

“Tvrdnje i optužbe objavljene u današnjem broju beogradske “Politike” ne zaslužuju ozbiljan komentar. Prije svega, u cjelini ignorišu istorijski kontekst procesa koji su bili uzrok za raspad Jugoslavije i za tragedije do kojih su doveli. Moj komentar je suvišan jer vjerujem da će se srpsko društvo i politika moći objektivno suočiti s politikom Srbije u 90-im godinama, koja je prouzrokovala otpor praktički kod svih naroda nekadašnje zajedničke države. To je bila retrogradna politika, koja je za dugi niz godina zaustavila razvoj, prije svega, Srbije, pa i drugih republika. Uvjeren sam da će do samorefleksije tog perioda i do cjelovite ocjene tadašnje politike i njenih posljedica morati doći ako Srbija ozbiljno želi iskoračiti na put u EU. Optuživanje drugih je očito bježanje pred vlastitom odgovornošću. Što se tiče moje odgovornosti, o njoj će objektivno suditi istorija”, izjavio je Kučan.

Prema informacijama beogradske “Politike”, krivičnom prijavom koju je podnio advokat Dušan Bratić obuhvaćeni su i Janez Slapar, koji je u to vrijeme bio načelnik štaba Teritorijalne odbrane (TO) Slovenije, nekadašnji komandant TO Južnoprimorske pokrajine Slovenije Franc Anderlič, kao i još tri osobe.

Bratić je, inače, danas odgovorio na pitanja dopisnika RTV Slovenije Boštjana Anžine da su “u pripremi prijave i za druge događaje u kojima su, prema raspoloživim dokazima, prekršena pravila međunarodnog humanitarnog prava i nasilni zločini protiv pripadnika JNA, među kojima i neki Mađari, Makedonci, Albanci i Muslimani, ne samo Srbi nego Crnogorci”.