LIVE: Potresni prizori iz Albanije: Raste broj žrtava razornog zemljotresa, tlo i dalje podrhtava

Jaki zemljotresi pogodili su jutros Albaniju. Seizmolozi očekuju nove, naknadne potrese. Do sada su nastradale 22 osobe, među njima ima i djece, a preko 600 je povrijeđeno. Iz ruševina je izvučeno 45 preživjelih.

19:51

Gradonačelnik Tirane Erion Veljiaj izjavio je da je, prema prvim procjenama, u tom gradu od serije današnjih zemljotresa stradalo oko 500 zgrada.

Veljiaj je za Evronjuz rekao da su u Tirani otvoreni svi prihvatni centri za smeštaj građana, koji su morali da napuste svoje domove.

U tim centrima su uglavnom smješteni, prema njegovim rečima, stari i bolesni, pa im je obezbijeđena i stalna medicinska nega. Osoblje u tim centrima će raditi 24 sata, a centri će biti otvoreni sve dok ne budu izvršene stručne procjene stepena ugroženosti svih objekata.

19:50

Vlada Albanije proglasila je 27. novembar danom žalosti zbog žrtava zemljotresa , javlja dnevnik Šekuli.

18:22

Još jedan zemljotres pogodio je Albaniju i to jačine 4,4 stepena Rihterove skale.

17.43

Albanska zastava na pola koplja

Nacionalna zastava Albanije u institucijama predsjednika države spuštena je na pola koplja u znak odavanja pošte žrtvama stradalim u današnjoj seriji zemljotesa.

Predsjednik Albanije, Iljir Meta, objavio je snimak spuštanja državne zastave na pola koplja.

Uz video snimak u poruci je napisao:

“U čast života izgubljenih u ovoj velikoj katastrofi za našu zemlju”.

17.30

Seizmolozi su pojasnili da se kod jakih zemljotresa obično javljaju dvije zakonitosti – da se u epicentralnoj oblasti događa veći broj slabijih ili jačih potresa, odnosno da se na širem području dogodi takozvani “okidački efekat”.

17.15

Predsjednik Albanije Iljir Meta izjavio je da je situacija “vrlo dramatična” u mjestu Tumane, najbližem epicentru snažnog zemljotresa koji je rano jutros pogodio Albaniju.

“Ulažu se svi napori da se ljudi izvuku iz ruševina”, rekao je on.

Albanski premijer Edi Rama je ne Facebooku naveo da je situacija dramatična, da se ulažu intenzivni napori da se ukaže pomoć ugroženima, apelujući na građane da sačuvaju prisebnost.

17.00

Tlo u Albaniji ne prestaje da podrhtava. Svakih sat vremena osjeti se potres od tri stepena po Rihteru.

<<<MVP: Nemamo saznanja da je u zemljotresu stradao neko od crnogorskih državljana<<<

<<<Tlo ne miruje: Jaki zemljotresi potresli Crnu Goru, hitna intervenisala u Ulcinju i Tivtu<<<

<<<Pogledajte posljedice najjačeg zemljotresa u posljednih 30 godina u Albaniji, ima poginulih<<<

15.40

Crnogorski ministri unutrašnjih poslova i zdravlja Mevludin Nuhodžić i Kenan Hrapović obišli su danas Drač, koji je pogođen katastrofalnim zemljotresom i tom prilikom su izrazili solidarnost Vlade Crne Gore i spremnost za pružanje svake vrste pomoći za sanaciju posljedica zemljotresa.

<<<Nuhodžić i Hrapović u Draču: Crna Gora je uz Albaniju<<<

15.35

Grčka šalje dvije spasilačke ekipe u kojima je 41 vatrogasac.

Grčki premijer Kirjakos Micotakis je odmah u telefonskom razgovoru albanskom kolegi Ediju Rami ponudio pomoć.

Pomoć takođe šalju Bugarska i Turska.

14.40

Dva hrvatska helikoptera upućena su u pomoć Albaniji. Ta je odluka donesena ranije danas.

14.05

Kako javlja albanski portal Faktor.al, poginulo je najmanje 18 osoba.

13.54

Epicentar prvog snažnog zemljotresa bio je blizu albanskog grada Drača, na dubini od oko 20 kilometara i dogodio se oko četiri sata jutros. Uslijedio je niz naknadnih potresa jačine oko pet stepeni po Rihteru, a sljedeći još jači nego prvi zemljotres pogodio je isto područje u 7.10 časova.

<<<Šta uraditi i kako se ponašati za vrijeme zemljotresa<<<

Drač, Astiri, Tumani i Tirana su albanski gradovi u kojima je serija jutrošnjih zemljotesa, od kojih su neki bili razorni, ostavila pustoš, a sudbina mnogih koji žive u tim mjestima još uvijek nije poznata, javljaju albanski mediji.

Oni koji su uspjeli da se spasu za medije su ispričali da su nakon prvog potresa u velikom strahu krenuli da napuštaju domove, ali da im bezbjednost djece bila prva briga.

U močvarnom području primorskog grada Drača, mnoge vile su propale u zemlju.

Četvorospratna vila na području Marša srušena je do temelja pred očima ljudi i hitnih službi, koje su bile u pripravnosti da pruže pomoć njenim stanarima. Iz ruševina se čuju povici za pomoć.

BreakingNews | Worst #earthquake in #Albania in decades. At least 3 dead and 150 injuried although an unknown number of people is trapped under the rubble https://t.co/9PjHwaX16q

— Manuel Terradillos (@manuterradillos) November 26, 2019