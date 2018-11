Mesić kritikovao hrvatsku predsjednicu: Krenula je putem estrade

Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić kritikovao je aktuelnu prvu damu Kolindu Grabar Kitarović, ističući da je krenula putem estrade.

“Iako to ljudi jednostavno vole, to ne bi trebalo da bude njen posao. Pamtiće se dosta njeno navijanje za hrvatsku reprezentaciju jer je bilo neuobičajeno. Svi mi u svijetu pričaju da su zapazili našu predsjednicu sa svim onim grljenjima i ljubljenjima. To je dosta interesantno, ali to nije posao predsjednice”, kazao je Mesić u intervjuu za Dnevnik.hr.

Vladi Hrvatske je dao ocjenu dovoljan dva i dodao je da ni prethodna, a ni sadašnja vlada nisu uradile ništa po pitanju aktiviranja proizvodnje već da se stavila sasvim pogrešna orijentacija na trgovinu i turizam.

Bivši predsjednik Hrvatske se osvrnuo i na aktuelnu situaciju u zemlji, konkretno na odlazak mladih iz Hrvatske.

“Nisam baš sasvim zadovoljan onim što imamo u Hrvatskoj, prije svega bijeg iz Hrvatske. Govorilo se da ljudi bježe od komunizma, a ja ne znam od čega sada bježe”, kaže Mesić.

Mesiću nije nepoznato da neki političari koriste usluge elitne prostitucije.

“Čuo sam, ne samo kod nas, nego i u inostranstvu, da se događaju takvi slučajevi, da se otkrivaju i penalizuju”, rekao je on.