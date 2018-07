Migrantska kriza u BiH izmiče kontroli: Avganistanac pokušao da siluje majku dvoje djece

Ilegalni migrant iz Avganistana neprimjetno je 13. jula, oko pola sata prije ponoći, ušao u stan u Bihaću, u ulici 502. Viteške Brigade, u kojem živi bračni par s dvoje maloljetne djece, i pokušao je da siluje njihovu 36-godišnju majku, dok oca nije bilo u kući.

Kako je potvrđeno iz MUP-a USK, slučaj je policiji prijavio otac, odnosno suprug napadnute žene, a sva je sreća da se on vratio u kuću nekoliko minuta nakon što je 30-godišnji Avganistanac ušao u stan.

Portparolka MUP-a USK Snežana Galić potvrdila je da su supružnici uspjeli savladati migranta i zadržati ga do dolaska policije, ali sve što se juče moglo saznati više o ovom slučaju jeste da je istraga u toku.

Žena koja se zatekla u stanu s dvoje djece u šokantnoj je ispovijesti za portal Krajina.ba prepričala užas koji je preživjela.

“Suprug je morao izaći nakratko iz stana, dok sam ja bila sama u spavaćoj sobi s dvoje trogodišnje djece. Migrant je neprimjetno ušao u stan, prošao pored stola na kojem su se nalazili laptop, mobilni telefon i novčanik. Nisam primijetila da je neko ušao u stan, jer sam zaspala. Migrant je ušao u sobu, skinuo se i kada je krenuo prema krevetu, probudila sam se. Pokušala sam ga odgurnuti i izbaciti iz sobe gdje se nalaze djeca, ali bio je jači od mene i vratio me na krevet držeći za ruke,” kazala je ona i dodala da se u jednom trenutku uspjela odgurnuti iz ruku napadača, doći do prozora i pozvati pomoć.

S obzirom na to da se njen suprug nalazio ispred zgrade, odmah je došao do stana, ali nije mogao ući jer je migrant zaključao vrata. Ipak, kako navodi, u stan je ušao kroz balkon i izbacio migranta iz sobe. On je, shvativši da je nadjačan, pokušao pobjeći, ali ga je njen muž zadržao do dolaska policije.

Nju i njenog supruga, kako je prenio taj portal, do juče policija nije kontaktirala, tako da nije poznato više detalja, a očekuje se da će policija detaljnije obavijestiti javnost o detaljima slučaja.

Ali, ovo nije jedini incident vezan za boravak migranata u Bihaću. Još jedan incident je zabilježen prekjuče, kada su u centru grada napadnuti policajci.

“Policijski službenici zatekli su dva migranta kako u centru grada konzumiraju alkohol. U cilju utvrđivanja identiteta, policajci su se obratili migrantima. Međutim, oni su odbili da pokažu dokumente. Potom su nastavili s vrijeđanjem, a zatim i fizički nasrnuli na policajca. Nanijeli su mu lakše tjelesne povrede u predjelu desne ruke” potvrdila je portparol Galić, precizirajući da se radi o državljanima Maroka.

Pripadnici Policijske uprave Bijeljina tokom vikenda otkrili su 147 novih ilegalnih migranata mlađe dobi. Riječ je o 136 osoba iz Pakistana, devet iz Eritreje, te po jedna iz Bangladeša i Indije.

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH prilikom pregleda kamiona u Carinskoj službi Sarajevo, otkrili su dva migranta pored robe koja se nalazila u tom vozilu.