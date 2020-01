Milanović novi predsjednik Hrvatske, Grabar Kitarović izgubila

Kandidat SDP-a Zoran Milanović pobijedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, pokazuju prvi rezultati sa 99,85 odsto obrađenih biračkih mjesta. Kako javljaju hrvatski mediji, Milanović je osvojio 52,70 odsto glasova, a Kolinda Grabar Kitarović 47,30 odsto.

Milanović je dao prvu izjavu nakon pobjede.

“Zadovoljan sam, rezultat je dobar, pobjeda je tijesna, ali čista. Malo ću danas štedjeti glas, biti malo s prijateljima i ići da spavam”, kratko je rekao Milanović za RTL.

Buduća prva dama Hrvatske Sanja Musić Milanović rekla je da od supruga “očekuje promjenu, na bolje”.

I dok Milanovićeve pristalice i partijske kolege slave, u izbornom štabu Grabar Kitarović su za sve okrivili Miroslava Škoru.

Šef kampanje kandidatkinje HDZ-a Ivan Anušić čestitao je Milanoviću, ocijenivši je da je najveći problem drugog kruga velik broj nevažećih glasačkih listića.

“Vidjetćemo što će budućnost donijeti i kako će Milanović opravdati povjerenje onih koji su za njega glasali, kao i svi oni koji će biti u kabinetu predsjednika, kao i na koji će način voditi politiku”, dodao je.

“Traženje da se listići poništavaju, da se ne glasa za kandidata je dovelo do ovog rezultata. To nije mudro i vidjećete da su svi oni koji su to napravili – pogriješili. Jer budućnost će donijeti neke stvari koje neće biti toliko dobre koliko su oni mislili s time što će poništiti listić. Nažalost, oni su odlučili to tako napraviti. Vidjećete da će biti preko pet odsto nevažećih listića i to će biti možda i najveći problem ovih izbora”, ocijenio je Anušić.

Na pitanje je li to kritika Miroslavu Škori, odgovorio je kako svako ko se želi da se bavi politikom i bude ozbiljan političar nikad ne smije biti negativan, već treba biti kohezivni faktor.

“A ako govorimo o desnom krilu, desnici uopšteno, onda je upravo drugačije trebalo da postupi Škoro i svi koji su uz Škoru”, tvrdi Anušić.

Škoro je u prvom krugu predsjedničkih izbora završio na trećem mjestu te kasnije putem društvenih mreža objavio da će u drugome krugu “dopisati” broj 3 i “hrvatski narod”, te to zaokružiti.

Više od 3,8 miliona građana sa pravom glasa danas je moglo da bira između bivšeg premijera Milanovića, kandidata opozicione SDP, i aktuelne predsjednice GrabarKitarović, kandidatkinje vladajućeg HDZ-a.

Birališta su zatvorena u 19 sati.

Pravo glasa imalo je 3. 860.000 birača u Hrvatskoj i inostranstvu, što je skoro 5.400 više u odnosu na prvi izborni krug.