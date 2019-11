Najjači zemljotres u posljednih 30 godina u Albaniji, iz ruševina spaseno dijete

Jak zemljotres, jačine 6,4 stepena Rihterove sjake potresao je rano jutros Albaniju. Epicentar zemljotresa je kod mjesta Šijak, u opštini Drač. Ovo je najjači zemljotres u Albaniji u posljednjih 30 godina.

“Najmanje 150 ljudi je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je tokom noći pogodio područje albanskog grada Drača na obali Jadranskog mora”, potvrdio je ministar zdravlja Albanije Ogerta Manastirliu.

BREAKING: Hospital in Albania's capital reports at least 50 injured after earthquake while TV images show a child being pulled from rubble https://t.co/VpIs6oYV7b pic.twitter.com/Cvl8Mn6iEB — BNO News (@BNONews) November 26, 2019

Dramatic views from Thumane, close Durres: a child saved after entire building collapsed. Reports of another 5 floor building collapsed. #Earthquake #Albania

Photo: Oligert Musta pic.twitter.com/EJQDNWroYg — Celik Rruplli (@Celikso) November 26, 2019

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. Na pitanje Rojtersa da ima stradalih, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova odgovorio je: “Rečeno mi je da nema”.

Powerful earthquake in 🇦🇱, Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019

U Draču je pala cijela petospratnica, a iz ruševina je spaseno jedno dijete, javljaju lokalni mediji.

Građani Tirane izašli su na ulice, neki sa bebama u naručju. U glavnom gradu navodno ima više od 50 povrijeđenih.

Dva portparola vlade Albanije izjavila su da Rojters da je najveća šteta za sada zabilježena na zgradama u Draču, a nekoliko ljudi je odvezeno u bolnicu u Tiranu.

Prije dva mjeseca, ovu zemlju je pogodio zemljotres jačine 5,6 stepeni, kada je oštećeno oko 500 kuća.

Zemljotres se osjetio i u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Italiji.