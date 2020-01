NASA upozorava: Dim iz australijskih požara napraviće krug oko cijelog svijeta

NASA upozorava da će dim iz australijskih požara napraviti barem jedan “puni krug” oko cijelog svijeta i vratiti se ponovno na područje iznad Australije.

Naučnici iz NASA-e su putem podataka sa satelita analizirali dim i aerosole koji dolaze iz požara u Australiji. Uočili su da je dim iz požara s kraja decembra proputovao “pola planete” i uticao na kvalitetu vazduha u drugim zemljama, piše CNN.

Dim došao do Južne Amerike

“Do 8. januara 2020. dim je prešao pola planete. Došao je do Južne Amerike i iznad tog područja izazvao maglovito nebo te raznobojne zalaske i izlaske Sunca”, rekli su iz NASA-e i dodali kako je dim uzrokovao “ozbiljne probleme s kvalitetom vazduha” na Novom Zelandu.

A fleet of NASA satellites 🛰️ working together has been analyzing the aerosols and smoke from the massive fires burning in Australia.https://t.co/93geNvCBnU pic.twitter.com/ZedZ199lvJ

— NASA Goddard (@NASAGoddard) January 9, 2020