NATO planira bazu u srcu Sjeverne Makedonije

Amerika je spremna da finansira modernizaciju vojne baze Krivolak u Makedoniji do ulaska te države u NATO, a velike su šanse da taj poligon zatim postane i zvanična baza tog vojnog saveza.

NATO se u okviru projekta modernizacije baza na Balkanu namjerio da samo u vazdušnu bazu Kučovi u Albaniji uloži oko 50 miliona eura, otkrio je nedavno albanski premijer Edi Rama.

Otprilike istu sumu Alijansa, prema navodima makedonskih medija, planira da utroši i za modernizaciju nekada najvećeg vojnog poligona JNA — u vojnu bazu Krivolak, koju trenutno koristi upravo NATO. U isto vrijeme najavljena je i mogućnost izgradnje nove baze u Kumanovu.

Nicanje novih baza Alijanse u okruženju Srbije, Ljuban Karan, oficir KOS-a u penziji, vidi kao očekivan potez. On nije iznenađen ni idejom da i Makedonija zvanično dobije NATO bazu, posebno kada je riječ o poligonu Krivolak.

“Na tom poligonu se mogu simulirati svi vremenski i terenski uslovi: ravnica, pustinja, brda, vode… Njih taj teren zanima i gotovo sam siguran da će tu da osnuju bazu. Tu postoje idealni uslovi za obuku NATO snaga i to ne samo za Evropu, nego i za Afriku, Aziju, jer je moguća simulacija i pustinjskih uslova borbe”, objašnjava Karan koji smatra da je baza NATO-a u Makedoniji realna stvar, a gdje će se baš nalaziti u Krivolaku ostaje da se vidi.

Druga, povoljna stvar za izgradnju NATO baze u tom dijelu Makedonije je, prema Karanovim riječima, i ta što im je vrlo blizu aerodrom koji mogu da koriste neograničeno.

“Pošto je i Makedonija buduća NATO država, sve što se dešava uklapa se u njihove dosadašnje aktivnosti”, kaže sagovornik. On je uveren da će baza NATO-a prije biti napravljena u Makedoniji, nego u Albaniji, jer su uslovi u Makedoniji bolji i operativno, a i strategijski im to više odgovara.

Karan ne isključuje mogućnost da NATO bazu izgradi i u Kumanovu, mimo poligona Krivolak.

“To je teritorijalno vrlo blizu. To bi značilo da bi sadašnji poligon bio sastavni dio te baze”, kalkuliše Karan.

On, smatra da to ne bi bila dobra stvar za Srbiju, jer je vrlo blizu granice. To bi predstavljalo realnu opasnost od NATO-a ukoliko sa njima Srbija ne bude u dobrim odnosima.

Jugoslovenska narodna armija je 1963. godine u najvećoj tajnosti započela sa organizovanjem i opremanjem velikog nenaseljenog prostora između Titovog Velesa, Štipa i Negotina. Vojni poligon Krivolak je pušten u upotrebu šest godina kasnije i bio je najveći poligon u SFR Jugoslaviji. Zauzima površinu od 22.564 hektara, odnosno 22 kilometra u pravcu sjever-jug i 18 kilometara u pravcu istok-zapad. Ima sve moguće terenske uslove: šumske predjele, pješčane zone (imitacija pustinje) i rijeku Vardar za aktivnosti na vodi, što omogućava idealni prostor za vojne vježbe pješadije, oklopnih jedinica, PVO, ABH odbrane, inženjerije, itd. Krivolak je omogućavao vojnicima da treniraju kao da su u realnim “ratnim uslovima”.

Ministarstvo odbrane Makedonije je najavilo da planira da iznajmi taj poligon zainteresovanim zemljama i njihovim armijama. Drugim riječima, do zvaničnog ulaska u NATO Krivolak neće mijenjati namjenu, ali će sve njegove prirodne prednosti — položaj, konfiguracija terena, rasprostranjenost i udaljenost od urbanih naselja — uz adekvatnu novčanu nadoknadu biti ponuđene zainteresovanim zemljama, odnosno njihovim armijama.

Na Krivolaku će biti instalirana moderna vojna tehnika neophodna za treninge pripadnika vojske i policije. O preuređenju Krivolaka makedonski zvaničnici su razgovarali i sa zvaničnicima u Vašingtonu, koji su izjavili da su spremni da finansijski i na svaki drugi način pomognu da se realizuje ideja o modernizaciji baze.