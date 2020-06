Novo žarište u Beogradu: Korona ušla u studentske domove

Koronavirus je ušao u studentske domove u Beogradu, potvrđeno je za Nova.rs u Studentskoj poliklinici. Epidemiolog te klinike Mila Paunić naglašava da je situacija u ovom trenutku pod kontrolom.

“Izolaciju oboljelih studenata i kontakata, riješili smo ad hoc, uz pomoć ustanove Studentski centar, koja je pronašla prostor za izolaciju. Veliku pomoć pružile su nam kolege iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd. Riječ je o dvadesetak studenata i njihovih kontakata, koji su u izolaciji”, kaže za Nova.rs dr Paunić.

“Sve ustanove u okviru Studentskog centra sprovode veoma rigorozne preventivne mjere. Domovi su, međutim, gusto naseljeni kolektivi, mladi se intenzivno druže, studentske sobe su male, i uvijek postoji prijetnja da se infekcija proširi, i mi radimo sve da se to ne desi”, naglašava Paunić.

Juče su registrovane 82 osobe zaražene koronavirusom, dok ih je u subotu bilo 74.

U petak je najveći broj novih slučajeva koronavirusa, 22 od 96, registrovan u Beogradu, a prijestonica je sve vrijeme na čelu po broju zaraženih.

Prema jučerašnjem presjeku, Beograd je imao 29 novozaraženih, a u subotu 18 slučajeva.

Promjena kriterijuma za testiranje

Epidemiolog u penziji Zoran Radovanović, na pitanje o potencijalnim novim žarištima u Srbiji, uputio je na članove Kriznog štaba.

Njega, međutim, brine to što je Krizni štab, kako kaže, promijenio kriterijume i sada ponovo testira samo one sa visokom temperaturom i ostalim očiglednim simptomima bolesti Kovid-19, što, prema njegovim riječima, znači da smo se vratili na stroge kriterijume iz marta mjeseca, kada nije bilo dovoljno testova.

“Uz to, prema mojim saznanjima, odustalo se od testiranja kontakata zaraženih, što je opasno jer se tako zatvaraju “oči i uši” epidmiolozima, kada je riječ o širenju zaraze”, rekao je Radovanović.

On je ranije za Jutarnji.hr izjavio da su se pojavila nova žarišta.

“U dva studentska doma gdje su se javili oboljeli to su nova žarišta, isto u sportskom centru gdje je oboljelo nekoliko sportista, to je novo žarište u radnim pogonima, sve su to nova žarišta, ako ih nazivamo ‘džepovima’, smanjujemo verbalno značaj, ali u suštini ne mijenjamo ništa, čak bolje da budemo iskreni i krstimo to pravim imenom”, kaže Radovanović.