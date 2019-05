Priština će proglasiti personom non grata svakog ko poriče ratne zločine na Kosovu

Bedžet Pacoli najavljuje da će Priština ubuduće proglasiti personom non grata svakog ko poriče ratne zločine na Kosovu, a njihovi zahtjevi za posjete po tom osnovu više neće biti odobravani.

Već je nagovijestio da bi takva mjera mogla da bude primenjena prema šefu srpske diplomatije Ivici Dačiću.

„Odvratno je i krajnje neprihvatljivo poricanje masakra u Račku od strane ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića koji je bio veoma vjeran Miloševiću”, napisao je Pacoli na svom tviter nalogu.

Pravda za žrtve rata na KiM nikada neće biti dostignuta, ukoliko međunarodno pravo nastavi da gura cijelu stvar “pod tepih”, kaže Pacoli, a upravo je to, smatra on, razlog zašto to čine i dalje Dačić i drugi u Beogradu, gdje je poricanje zločina, kako kaže, postalo “mejnstrim”.