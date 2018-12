Patrijarh Irinej: SPC želi da Srbija bude kraljevina

“Mi želimo da Srbija bude kraljevina! Bog na nebu, kralj na zemlji”, poručio je patrijarh srpski Irinej, koji je služio svetu liturgiju u Dvorskoj kapeli na Dedinju povodom krsne slave dinastije Karađorđević – Svetog Andreja Prvozvanog.

“Mi želimo kraljevskoj porodici Karađorđević da im Gospod podari onu ulogu i onu čast koju su imali njihovi veliki preci. Naš narod je navikao da bude vođen od svetih i čestitih ljudi. Neka Gospod blagoslovi naš kraljevski dom, našu kraljevsku dinastiju, da nastave onu misiju koju je počeo veliki Karađorđe, koga su naslijedili njegovi potomci, na čijem ste sada čelu danas vi, Vaše kraljevsko visočanstvo (prestolonasljednik Aleksandar), i neka bi dao Gospod da to ne bude samo danas nego i u budućnosti. Naš narod dobro kaže: “Bog na nebu, kralj na zemlji”, poručio je Irinej.

Obraćajući se prestolonasledniku, Irinej je istakao da je želja i molitva Crkve da Sveti Apostol Andrej Prvozvani bude zaštitnik kraljevskog doma i kraljevske porodice.

“Da vaš dom i vaša porodica traju koliko traje i naš narod. To je želja našega naroda, to je želja Crkve i molimo se da to tako i bude. Ja se nadam, a i Crkva tako misli, da će prestolonasljednik, onako kako je i naslijedio tradiciju obilježavanja krsne slave, nastaviti tradiciju svojih slavnih predaka tako što će uskoro sjesti na tron koji mu po svim pravima i zakonima pripada”, rekao je poglavar SPC.