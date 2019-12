Ponovo zemljotresi u Albaniji i Hercegovini

Potresi jačine 4,2 jedinice Rihterove skale pogodili su danas Albaniju i Bosnu i Hercegovinu, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar.

<<<Zemljotres nađe svaku grešku<<<

Epicentar zemljotresa u BiH je bio na dubini od oko 10 kilometara, tri kilometra sjeverozapadno od Nevesinja, koje je i u utorak pogodio snažan zemljotres.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.2 in Bosnia and Herzegovina 40 min ago pic.twitter.com/WFdDtuENP1

— EMSC (@LastQuake) December 1, 2019