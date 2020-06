Potresi u Zagrebu mogu se očekivati mjesecima

Seizmografi Seizmološke službe zabilježili su jutros u Zagrebu u 4 sata i 15 minuta slab potres magnitude 2,2 po Rihteru s epicentrom nedaleko od Markuševca.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.2 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/rpRngKyDvF

— EMSC (@LastQuake) June 10, 2020