Protest opozicije u Tirani, bačeni Molotovljevi kokteli

Pristalice opozicije okupile su se ispred kabineta premijera u Tirani i bacale Molotovljeve koktele.

Çfarë trishtimi një lider opozite që me zë të ikur i thotë qeverisë "Aman ik!",ndërkohë që ata rrotull tij hedhin zjarr mbi godinën e saj! Uroj që kujt vete ende pas kësaj politike qorre, t'i jetë hapur sonte syri nga zjarri që qeverisë s'ka ç'i bën,po Shqipërisë i bën veç dëm👎 pic.twitter.com/OzGBHS2zpM — Edi Rama (@ediramaal) May 11, 2019

📍 Tirana, Albania Police manage to push anti-govt protesters back from the Prime Minister's Office and put their cordon back in place. Tensions remain high. pic.twitter.com/meYcvRrqDB — Balkan Insight (@BalkanInsight) May 11, 2019

Odmah nakon okupljanja ispred kabineta premijera, počeli su ga udarati bojom i grmljem, a nakon što su uklonili ogradu, demonstranti su pokrenuli Molotovljev koktel napad.

Anti-govt protesters in Tirana are trying to break through police cordons around the Prime Minister’s office, throwing smoke bombs and chanting “Rama go!”, demanding PM Edi Rama and his Socialist-led govt resign. pic.twitter.com/OCEq0IXcxy — Balkan Insight (@BalkanInsight) May 11, 2019

Molotovljevi kokteli su, takođe, bačeni u pravcu albanskog parlamenta.

U međuvremenu, lider DP Lulzim Bađa napustio je štab stranke da se pridruži demonstrantima.