Rada i Lada se ne razdvajaju: Crna Gora im je bila najdalja destinacija

Jedna Rada i jedna „Lada“ svoje drugarstvo započele su prije 36 godina. „Lada“ je stigla malo prije Rade, ali ju je vjerno čekala.

„Ja sam položila vožnju 2001. i do tada je automobil imao pređenih 38.000 kilometara. Znači ja kao beba sam se vozila pozadi, a od tog momenta do danas imamo zajedno pređenih 80.000 kilometara, odnosno ukupno 112.000 kilometara“, počinje svoju priču Radmila Jovanović za RTS.

Za skoro 40 godina nije se desilo da „Lada“ stane na putu. Rada kaže da manje kvarove sama popravlja, a kada zagusti tu je pomoć prijatelja.

„Ja sam morala da naučim, zato što mislim da i svaki vozač treba da zna osnove. Prije nego što sam počela da vozim ‘Ladu’, počela sam da je vozim na kanal da popravljam one elementarne stvari – zamjena gume, osigurači. Onda već kad sam krenula da vozim tu je bila zamjena filtera, goriva, pumpe, zamjena motornog ulja, čak mi je jednom auspuh ispao morala sam da ga vezujem“, kaže Rada.

Rada trenutno priprema doktorat a „Lada“ joj pomaže čak i u tome. Najviše obilaze Srbiju, jer je tema doktorata Vinogradarski prostor Srbije i terenski rad. Na putevima im se svašta događalo, ali pamte samo one pozitivne doživljaje.

„Dešavalo se to kad dođem na benzinsku stanicu, mlađi pumpadžija je bio, i pitao me koje gorivo da sipa. Ja sam mislila da se šali, jer je to automobil iz osamdesetih godina prošlog vijeka. Čudno mi je bilo, jer su se tada proizvodili automobili mahom na benzinski pogon što se tiče lada, i ja onako u šali kažem da sipa korozin i on odgovori da to nemaju, a ja kažem nemate za ovakav avion?“, prisjeća se Rada.

Dokle god bude bila u voznom stanju, Rada planira da je vozi.

„Zadržaću je svakako za sebe. Niti planiram da je prodajem, niti da je dajem, što bi neko rekao, u staro gvožđe. Ona i ja imamo istoriju, imamo nešto zajedničko, ne može da se izdvoji kao drugi automobil. Sve druge mašine biće samo mašine, a ona je nešto, prosto od djeteta je sa mnom, stasale smo zajedno od djece, a sada smo gospođe postale“, šaljivo kaže Rada.

Najdalja destinacija do koje su išle bila je Crna Gora.

Sada Rada, ipak štedi „Ladu“.

U šali kaže da ako bi se usudile da sada pređu granicu, vjerovatno bi pravo sa nje otišle u muzej.