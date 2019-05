Rama: Albanci u Albaniji i na Kosovu su braća i treba da se ujedine

Albanci u Albaniji i na Kosovu su braća koja danas žive u dvije različite države i treba da se ujedine, izjavio je albanski premijer Edi Rama.

Rama je rekao da je na to ujedinjenje gledao kao na dio puta ka EU. Albanski premijer tvrdi da se zalaže za region bez granica.

“Ne želim granice sa Kosovom, Crnom Gorom, Makedonijom, Srbijom. Trebalo bi da radimo na tome da omogućimo da se to desi”, rekao je on.

Prema njegovim riječima, Srbija mora da se suoči sa realnošću i da prizna da je realnost da je Kosovo nezavisna i slobodna država.

“Potreba za pomirenjem je neizbježna i što više Srbija nastavi da vjeruje u ovakav san da se to nije desilo ili da to može da spriječi to će biti bolnije za sve”, rekao je Rama.

Rama tvrdi da nikada nije govorio o tzv. velikoj Albaniji, kao i da je to termin koji je smišljen da bi se koristio protiv Albanaca.

Kazao je da vjeruje da Srbi i Albanci mogu da urade za Balkan ono što su Francuska i Njemačka uradile za Evropu.

Rama je priznao da je imao problema zbog toga što ima normalan odnos sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučćem i zbog toga što ga je nekoliko puta nazvao svojim prijateljem. Kaže da su ga neki zbog toga nazivali i izdajnikom: “Jedna veoma dragocjena stvar u našem odnosu je što smo se složili da se ne slažemo oko onoga oko čega se ne slažemo, ali da razgovaramo na veoma otvoren prijateljski način i da živimo sa tim našim neslaganjima”.

On se u jednom dijelu intervjua dotakao i simbola dvoglavog orla rekavši da to ne znači ništa loše za druge, te da je to simbol prepoznavanja Albanaca.