Raste broj registrovanih pedofila u Srbiji

U februaru ove godine u registru pedofila Srbije bilo je 96 imena, a u oktobru – 279 ljudi. Mladen Ogulinac iz sela Stari Ledinci odveo je osmogodišnju devojčicu iz komšiluka Mariju Jovanović u svoju kuću. Silovao ju je i zatim ugušio.

Nakon potjere koja je trajala 20 sati, Ogulinac je uhapšen, a ubrzo je preminuo u zatvorskoj ćeliji.

Prošla je gotovo decenija, a djevojčica koja je stradala postala je simbol borbe protiv pedofilije u Srbiji.

Marijin zakon, usvojen 2013. godine, donio je strože kazne za osuđene pedofile, među kojima je i registar prestupnika.

Šest godina kasnije, u februaru ove godine na tom spisku je bilo 96 ljudi. Osam mjeseci kasnije, u oktobru, u Srbiji je ubilježeno 279 registrovanih pedofila, pokazuju podaci koje je BBC na srpskom dobio od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde.

“Nije stvar u tome da u Srbiji odjednom ima više pedofila, već su jednostavno sudije počele da ih upisuju u registar. Ranije je bilo više otpora”, objašnjava za BBC na srpskom Vanja Macanović, advokatica Autonomnog ženskog centra (AŽC).

Ona dodaje da “suđenja dugo traju i tek sada dolaze na red slučajevi koji su bili prijavljivani prije više godina.”

Snežana Bjelogrlić, predsjednica Društva sudija Srbije, kaže da je “sistem profunkcionisao i sudije su opomenuli da unose podatke”.

“Presude koje su prije nekoliko godina donijete su konačno postale pravosnažne jer sve veoma sporo funkcioniše”, kaže Bjelogrlić za BBC na srpskom..

Šta je registar pedofila

Silovanje, obljuba sa djetetom, nedozvoljene polne radnje, podvođenje, posredovanje u vršenju prostitucije, iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju – ovo su samo neka krivična djela zbog kojih osuđeni mogu da se nađu u registru, objašnjavaju za BBC na srpskom iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde.

“Učiniocu ovih krivičnih djela sud ne može ublažiti kaznu niti se on može uslovno otpustiti”, kažu iz Uprave.

Krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastarijevaju za krivična djela ovog zakona koja su izvršena prema maloljetnim licima.

Poslije izdržane kazne zatvora, dužni su da se javljaju policiji i povjereniku svakog mjeseca.”

Onima koji se nađu u registru, zabranjeno je da posjećuju mjesta na kojima se okupljaju maloljetnici, poput vrtića i škola.

U obavezi su i da posjećuju profesionalna savjetovališta i ustanove, a svako putovanje u inostranstvo moraju da prijave.

Ne smiju ni da se bave zanimanjem vezanim rad sa djecom ili tinejdžerima.

“Poslije isteka svake četiri godine od početka primjene posebnih mjera sud, koji je donio prvostepenu odluku, odlučuje o potrebi njihovog daljeg sprovođenja, do 20 godina od isteka kazne”, dodaju u odjeljenju Ministarstva pravde.

Trenutno se na 58 lica primenjuju posebne mjere predviđene ovim zakonom.

Novčane kazne i kućni zatvor za pedofiliju

Obljuba sa djetetom najčešće je krivično djelo po Marijinom zakonu, prema podacima koje je BBC dobio od Apelacionog suda.

U Srbiji je od oktobra 2016. godine do danas 19 ljudi optuženo za obljubu sa djetetom, ali je 40 odsto njih oslobođeno, dok je 15 odsto osuđeno na kaznu zatvora od pet do deset godina.

Za silovanje maloljetnika je osuđeno i jedanaestoro prekršioca zakona, kao i dvanaestoro ljudi koji su snimali, posjedovali ili slali materijal sa dječijom pornografijom.

Svaki peti optuženi za silovanje je ipak – oslobođen, piše u statistici Apelacionog suda. Samo devet odsto njih poslato je u zatvor na više od 15 godina.

“Najčešće kazne koje su zaprijećene su do tri godine, a čak se propisuje i novčana kazna za pedofiliju”, kaže Vanja Macanović iz AŽC.

Zapanjujuće su i kazne kućnog pritvora. To je stvarno ponižavajuće za te žrtve, ali i sve nas.

Tako je svaki treći optuženi za posredovanje u slučaju dječje prostitucije dobio novčanu, a dvije trećine njih uslovnu kaznu, pokazuju podaci Apelacionog suda.

Kućni zatvor dobili su osuđeni za iskorišćavanje djece za dječju pornografiju.

“Novčana kazna ili kućni pritvor jesu neprihvatljivi u slučajevima koji su direktno povezani sa pedofilijom”, kaže predsjednica Društva sudija Srbije.

“Zakon to dozvoljava pa je to prije pitanje za donosioce regulative, nego za sudije koji ga primjenjuju. Ipak se nadam da su u pitanju lakši slučajevi, ukoliko to uopšte postoji u ovom domenu. To su na primjer deljenje ili gledanje sadržaja koji uključuje dječiju pornografiju, a ne slučajevi silovanja ili obljube”, satra ona.

Od 1. decembra 2019. godine stupa na snagu i Tijanin zakon koji propisuje doživotnu kaznu zatvora na teške slučajeve silovanja i obljube nad maloljetnom osobom.

Zlostavljanje djece u Srbiji – mete i kazne

U periodu od septembra 2009. do septembra 2014, zabilježeno je u prosjeku sedam prijavljenih slučajeva seksualnog nasilja nad djecom nedjeljno, podaci su Incest trauma centra.

Podaci iz registra su tajni, objašnjavaju iz Uprave za krivične sankcije.

Mogu se dati sudu, javnom tužiocu i policiji, ali i preduzeću ili preduzetniku, pri zapošljavanju u školi, vrtiću ili drugoj ustanovi gdje se radi sa djecom.

“U Srbiji se često prije pribjegava samopomoći, a to bi u ovom slučaju bila logika – bolje da svi znamo ko je prestupnik, pa da ga se klonimo”, kaže za BBC na srpskom Milomir Majić, sudija Apelacionog suda.

Majić smatra da je bolje da registar ipak ostane tajan.

Veruje da je ipak bolji način pomoći prestupnicima kroz institucije i prevenciju.

Problem je koliko je djelotvorna ta prevencija i koliko institucije uopšte mogu da urade.

U slučajevima pedofilije dolazi, dodaje Majić, do “sukoba Zakona o zaštiti privatnosti građana i naše potrebe da se zaštitimo”.

“Ovo je vječita dilema, a čak i savremene demokratije drugačije presuđuju”, kaže sudija Apelacionog suda.

Zemlje u kojima je registar tajan:

Australija, Kanada, Novi Zeland i Irska.

Zemlje u kojima su ovi podaci javni:

Belgija, Norveška, Makedonija, Poljska i SAD.

Državni i drugi organi, kao i pravna lica ili preduzetnici koji rade sa maloljetnim licima dužni su da zatraže podatak da li je lice koje treba da zasnuje radni odnos kod njih, odnosno obavlja poslove sa maloletnim licima, upisano u posebnu evidenciju.

“Kada bi svi mogli da vide imena pedofila na internetu, ti ljudi bi bili ozbiljno ugroženi”, kaže Snežana Bjelogrlić.

“Nije ni ideja da ih satanizujemo.”

Kako postoje i druge profesije osim vaspitača i nastavnika u školama koje uključuju odnos sa djecom, Bjelogrlić misli da bi “najbolje rješenje bilo da bilo koja institucija, firma ili pojedinac može da pošalje zahtjev da provjeri neku osobu da li se nalazi u registru”.

“Možda bi bilo korisno da se krene sa druge strane”, kaže Bjelogrlić.

“Ne da spisak bude javan pa da svi mogu da traže ko su ti ljudi već da ako neko sumnja na osobu sa kojom radi ili ne želi da zaposli takvu osobu za bilo kakav rad sa djecom – može da dobije informaciju”.