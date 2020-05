Region i svijet oduševljeni Sarajevom: Das ist Walter!

Video N1 televizije koji prikazuje hiljade Sarajlija i antifašista iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, na protestnoj šetnji protiv održavanja mise žrtvama u Bleiburgu, izazvao je oduševljenje u regiji i svijetu.

Danas je u glavnom gradu BiH održana misa u Katedrali Srca Isusova koja je izazvala bijes i revolt kod brojnih građana.

Mnogi su zamjerili Katoličkoj crkvi, ali i hrvatskom Saboru, koji je sponzor mise, na održavanju molitve za one koji su bili na strani fašista.

Nekoliko hiljada Sarajlija i ostalih antifašista skupilo se u subotu ispred Vječne vatre, u samom centru grada, gdje su aplaudirali i pjevali antifašističke pjesme. Njihov protest izazvao je aplauz regije i svijeta.

Mnogi su sa oduševljenjem poručili “Das ist Walter”, referišući se na slavu rečenicu iz još slavnijeg filma “Valter brani Sarajevo”.

“Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter!”, napisalo je nekoliko korisnika Twittera.

A komentarisali su mnogi današnje dešavanje u Sarajevu. Reakcije stižu iz kako iz Bosne i Hercegovine, tako i Srbije, Hrvatske, Velike Britanije, Holandije…

Not all heroes wear capes. https://t.co/seBmHxivsw

“Grad heroj”, jedan je od tweetova, kao i “Not all heroes wear capes”.

Sarajevo – The opposite of what is happening in Montenegrin streets these days. Ustašama nema bujruma. https://t.co/A2rjD2OuQY

— Ljubomir Filipović (@ljubofil) May 16, 2020