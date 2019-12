Region ne prestaje da se trese, serija zemljotresa u Albaniji i BiH

Ne prestaje da podrhtava tlo u regionu – Albaniju i Bosnu i Hercegovinu danas je pogodilo više zemljotresa.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, jutros u 7.04 časova registrovan je zemljotres jačine 4.0 jedinice Rihterove skale, sa epicentrom na 28 kilometara od Drača. Žarište je locirano na dubini od 15 kilometara.

“Ovaj zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području”, naglasili su u Zavodu.

I Evropski mediteranski seizmološki centar izvijestio je o potresima jačine 4,2 jedinice Rihterove skale, koji su danas pogodili te dvije zemlje.

<<<Zemljotres nađe svaku grešku<<<

Epicentar zemljotresa u BiH je bio na dubini od oko 10 kilometara, tri kilometra sjeverozapadno od Nevesinja, koje je i u utorak pogodio snažan zemljotres.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.2 in Bosnia and Herzegovina 40 min ago pic.twitter.com/WFdDtuENP1

— EMSC (@LastQuake) December 1, 2019