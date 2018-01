Rumuni došli na Kopaonik, a lopovi im ukrali “Audi”

Turisti iz Rumunije koji su došli na Kopaonik na doček Nove godine ostali su bez automobila. Naime, dok su se oni u “Kraljevim konacima” opuštali i pripremali za najluđu noć, zasad nepoznati lopovi su “vrijedno radili”.

Nejasno je, međutim, koliko je vozila tačno ukradeno, i koje su marke: pet, kako tvrde gosti iz Temišvara, ili dva, kako je saopštila kraljevačka policija.

Sigurno je da je bez automobila ostao Adrijan Tiberiju iz Temišvara. On je na svom Fejsbuk profilu napisao da mu je “Audi A4” ukraden 30. januara uveče, a tvrdi i da su još četiri ista vozila ukradena tokom dočeka Nove godine.

Iz policije danas je saopšteno da su u novogodišnjoj noći registrovane krađe dva automobila rumunskih tablica na Kopaoniku, a prijavljen je i jedan pokušaj krađe kola.

“Velikoj grupi naših turista, tokom dvije noći, ukradeno je pet “Audija A4”, a još dva automobila su obijena. Moj auto bio je parkiran kraj mjesta gdje staje lokalni autobus, drugi “Audi” nešto niže pored puta, dok je demolirani “BMW” bio parkiran prekoputa ulaza u hotel. Nestala vozila proizvedena su 2008. i 2009. godine, modeli su stari i najvjerovatnije, već rasklopljeni u djelove”, napisao je Tiberi.

Dodao je i da oko mjesta gdje su odsjeli rumunski turisti nema mnogo kamera za nadzor, ali piše i da mu nije jasno zašto policija nije preduzela jače mjere obezbjeđenja poslije prve prijave krađe na Kopaoniku.

“Po svemu sudeći, naša vozila završila su na Kosovu, koje je blizu skijališta. U policiji su mu rekli da je prolaz do Kosova moguć alternativnim putem kroz šumu. Od nekih policajaca čuo sam i da je to djelo neke nove, dobro organizovane kriminalne grupe”, dodao je on.