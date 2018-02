Sahranjen otac Ivice Dačića

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić u suzama se danas oprostio od oca Desimira Dačića, koji je preminuo u utorak.

Kako piše list Alo, na sahrani svog oca Dačić je održao govor.

“Održao sam milion govora u životu, ali ovaj mi je najteži, jer je ovo najteži dan u mom životu. U njegovom životu nema ničega čega bi se stidio. I mi smo se cijeli život trudili da njega ne obrukamo. Radio je u narodnoj miliciji u najteže vrijeme, borio se za Srbiju, ja sam rođen na Kosovu jer je on radio tamo”, rekao je, kroz suze, Ivica Dačić.

Kako je kazao, njegov otac je vodio mučenički život, borio se za svoju djecu, njihovo školovanje, sve je sam radio i gradio, sakupljao je pečurke i šipurke da bi zaradio.

“Sve što smo mi danas, to je on. Pred smrt nam je govorio: Pustite mene, gledajte djecu. Nedostajaće nam puno, nije dočekao 80. rođendan koji je 3. marta. Na dan kad je on umro bio sam u Vatikanu, nije dočekao da čuje da me je Putin odlikovao, umro je sat prije toga, zato taj oreden posvećujem njemu”, rekao je Dačić.