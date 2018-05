Simbol raskošnog života: Titova jahta biće pretvorena u muzej na vodi

Titova jahta “Galeb”, na kojoj su se nekada okupljale holivudske zvijezde i svjetski lideri, biće pretvorena u muzej na vodi, piše AP.

Toj jahti, usidrenoj u riječkoj luci je, uprkos svemu, dat novi život, ocjenjuje američka agencija i ističe da će lokalne vlasti obnoviti jahtu u okviru projekta od 5,4 miliona eura, koji će početi s primjenom 2019. godine.

Jahta je zahvaćena rđom, a namještaj u nekada luksuznim salonima je polomljen, ukazuje agencija, te ističe da je brod dva puta potonuo od kada je izgrađen 1938. i da je trebalo da ide na otpad.

Once a stage for geopolitical dealmaking and host to the 20th century's most glamorous stars, the now-dilapidated yacht of late Yugoslav leader Josip Broz Tito is set for a new chapter as a museum https://t.co/VG01qCKeDh pic.twitter.com/A8mpwqZqRS

