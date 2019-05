Sonja Biserko: Srbija je trebalo prva da prizna Kosovo

Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko rekla je da je Srbija trebalo da bude prva zemlja koja je priznala Kosovo, kao pokazatelj da je spremna da prihvati novu realnost, da se okrene vlastitom razvoju i tako pokrene kompletan region.

“Srbija je to davno trebalo da uradi i to je trebalo prva da uradi u postojećim granicama. To onda Srbiju čini ozbiljnim akterom u regionu. Stalno se poziva da je najveća, faktor stabilnosti, to bi bio gest koji bi pokazao da je Srbija spremna da prihvati novu realnost, da se okrene vlastitom razvoju i tako povuče region. Cijeli region ima sumnje u to šta Srbija želi, to se vidi po njenom ponašanju i na Kosovu, u Bosni, Hrvatskoj”, kazala je Biserko za sarajevsku N1.

Ocijenila je da Srbiji odgovara “zamrznuti konflikt”, jer stalno računa da će se međunarodni kontekst promijeniti njoj u korist i da će vrijeme pokazati da te zajednice ne mogu zajedno da žive.

Prema njenim riječima, Srbija pokušava da vrati stanje na staro, time što je Rusija ušla u region.

“Srbija više služi ruskim nego srpskim interesima. Geografski Srbija pripada evropskom krugu, vezana je za region – a ponaša se kao da sebe ne vidi u regionu, stalno gleda savezništvo sa većim silama, a od nedavno je okrenuta ka Višegradskoj grupi koja ima problema sa odredjenim vrijednostima EU, ta ksenofobija, antimigratska, islamofobija…”, kazala je Sonja Biserko.

Navela je da je Kosovo tema koja je aktuelna od sedamdesetih godina 20. vijeka, a na Kosovu je otvoreno i srpsko pitanje u Jugoslaviji.