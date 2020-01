Srbija će i naredne dvije decenije grcati u Titovim dugovima

Po osnovu kredita odobrenih u periodu bivše SFRJ, Srbija, prema stanju posljednjeg dana prošle godine, duguje još ukupno 1,9 milijardi eura. Obaveze imaju prema Svjetskoj banci, Pariskom klubu povjerilaca, Slovačkoj Republici i Kuvajtu. Riječ je o zajmovima koje je SFRJ uzimala tokom sedamdesetih i početkom osamdesetih godina. Zaključno sa 1983. kada su prvi put reprogramirani. Nakon otpisa dijela potraživanja Pariskog i Londonskog kluba, Srbiji je ostalo da otplati 6,4 milijarde dolara.

Danas ubjedljivo najviše duguju Pariskom klubu – puna milijarda eura, Svjetskoj banci 652,74 miliona eura, Kuvajtu 251,41 milion eura i Slovačkoj – 6,43 miliona eura. Ovaj poslednji otplatiće tokom 2020. godine.

“Dug prema navedenim povjeriocima Republika Srbija otplaćivaće zaključno sa 2041. godinom, i to Svjetskoj banci do 2031, Pariskom klubu povjerilaca do 2041, Slovačkoj u 2020. godini i Kuvajtu do 2034. godine. Dugovanja prema navedenim povjeriocima nastala su u godinama koje su prethodile prvom reprogramu dugova iz 1983. Sredstva dobijena od tih povjerilaca korišćena su za infrastrukturne projekte, kao i za potrebe privrede – izgradnju industrijskih kapaciteta, poljoprivredu, elektroprivredu, vodoprivredu, šumarstvo, saobraćaj”, bjašnjavaju u NBS.

Srbija je svoje obaveze iz perioda bivše SFRJ reprogramirala počev od 2002. godine, i od tada blagovremeno servisira te obaveze prema redovnim planovima otplate. Deceniju prije toga, od 1992. godine do 2002. nijesu otplaćivali te dugove.