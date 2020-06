Sukob u studiju: Profesor kazao da ne vjeruje Kriznom štabu, Kon mu odbrusio

Veče uoči važne sjednice Kriznog štaba došlo je do sukoba između epidemiologa Predraga Kona i profesora Zorana Radovanovića.

Atmosfera se zagrijala u studiju tokom emisije “Utisak nedelje”, u kojoj je gost bio i Srđa Janković, kao i Kon, član Kriznog štaba.

Profesor Radovanović još ranije naglasio da ne vjeruje Kriznom štabu, a sada je to obrazložio.

“U situacijama kakve su epidemije struka mora da nastupa jedinstveno. Tačno je da je mene iznenadilo i razočaralo što je kada je vanredno stanje ukinuto kao da je nestao Krizni štab, i jasno je bilo da se spremaju izbori. Doktor Kon je, doduše, rekao da su oko izbora bili pritisnuti. Mene posebno vrijeđa kao čovjeka što je Đoković jedini brend koji imamo, jedino čime možemo da se pohvalimo i država je i njega navuikla”, rekao je profesor Radovanović.

Na konstataciju voditeljke da postoje priče da ima više preminulih od korone nego što kažu zvanični podaci, doktor Kon je rekao:

“Mogu li da vas pitam da li smo mi nešto lagali? Nismo. Nijedna podatak nije sakriven. Ovo je dinamična situacija. U našoj zemlji se otpočelo sa otvaranjem 27. aprila, a ne 7. maja. Mi od 27. aprila do 5. juna smo imali postupno otvaranje. Da li je moglo još nešto, pa vjerovatno jeste”, rekao je Predrag Kon, a onda se obratio Zoranu Radovanoviću:

“Vas da pitam profesore, šta u stvari vi hoćete?”

Uslijedio je odgovor Radovanovića:

“Želim samo istinu”.

Kon se nadovezao:

“I ja sam došao da bi branio istinu. Na izbore nisam izašao. Imam samo jedan cilj da se spasu životi”.

On je dodao da nije radio niti je imao uvid u bazu podataka i poručio:

“Ako ova država i ovaj narod ne može da vjeruje osnovnim podacima koji se po zakonu izvlače na osnovu prijava, koje svaki pojedini ljekar zapisuje, ako postoji pored prijave smrti ne piše da li je od zaraze…Ako su dvije potpuno odvojene stvari, a radi nekih informacionih potreba napravljena je na brzinu jedna baza podataka za sedam dana u koju se to sliva, onda vi imate situaciju koju neko to mora da koriguje i da prati. Ja neću saopštavati kada se to dogodi, jer ja nisam u tome učestvovao, to nek vlast odluči. Kakve ja veze sa tim imam? I baš me briga”.

Voditeljka je zatim Kona pitala kako može da ga bude briga kada je on meta, a član Kriznog štaba je ponovio da ga je baš briga.

“Imam garancije iz Instituta Batut da su sve te cifre takve kakve su i predstavljene građanima. Neću da dezertiram, niti sada da napustim brod”, rekao je dr Kon.

Dr Srđa Janković je rekao da on takođe nema uvid u bazu, niti da zna kako se unose podaci.

“Svjestan sam da je narušeno povjerenje. Ja sam ovde zato da sačuvamo i povratimo povjerenje, a možemo ga vratii samo ako imamo vjerodostojnu istinu. Imamo dvije serije podataka koje treba porediti i objaviti. I zahtjevam, iako sam najmlađi u štabu da se to objavi”, podvukao je dr Janković.