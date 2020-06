Svi detalji o jezivom transparentu “J**** ćemo srpske žene i djecu”

Hrvatska policija privela je četvoricu pripadnika Bad Blue Boysa koje dovodi u vezu s transparentom “J**** ćemo srpske žene i djecu” istaknutim prekjuče u zagrebačkoj Kustošiji.

Policija, uprkos drugačijim informacijama, juče nije pronašla nikoga od grupe 15-ak mladića koji su zapalili baklje i podigli gnusnu poruku na kojoj je, povrh svega, i ustaško “U”, uz zastave Hrvatskih oružanih snaga, poše Index.

Tada za taj transparent policajci nisu ni znali, nego su dobili dojavu od susjeda koji nisu bili oduševljeni onim što im se događalo pod prozorima.

Crtanje grafita proslavljeno bakljama i porukama o silovanju srpskih žena i djece

Grupa je prije dva dana u Kustošijanskoj ulici crtala navijački grafit koji je zapravo verzija poznatog transparenta navijačke grupe Bad Blue Boys, a uspješno crtanje proslavila je uz baklje i transparent “J**** ćemo srpske žene i djecu”.

Uz jezivi transparent i zastave HOS-a istakli su i obilježja Crvene zvezde i Partizana koji su, pretpostavlja se, oduzeta u navijačkim okršajima.

No policija je, kada je izašla na teren, znala tek za remećenje javnog reda i mira. Na licu mjesta, potvrdila je juče zagrebačka policija, nisu zatekli nikoga, što znači da se grupa udaljila prije dolaska policajaca.

Nakon što je fotografija koju je uslikao fotograf Nikola Šolić juče u medije dospjela posredstvom Srpskog narodnog vijeća koje je prvo objavilo, policija je privela četvoricu muškaraca.

Indexu je Šolić ispričao kako je u trenutku gnusnog performansa slučajno prolazio ulicom.

“Pjevali su ‘Ubij, ubij Srbina'”

“Inače tu prolazim autobusom i vjerovatno ne bih ni primijetio, ali sad sam išao pješice. Čuo sam kako viču onu pjesmu ‘Ubij, ubij Srbina’ koja se toleriše već 30 godina na stadionima, puno sam je puta čuo s obzirom da sam radio i kao sportski fotoreporter. Uslikao sam tri slike s mobilnim telefonom i objavio ih zbog pjesme koju su pjevali, a tek kada su mi ljudi počeli slati poruke shvatio sam kakvu su poruku tačno držali”, ispričao je Šolić.

Kazao je kako se sve odvijalo nasred ulice.

U zagrebačkoj policiji na Indexov novi upit poručili su kako zasad nemaju novih informacija te da je kriminalističko istraživanje u toku i da će nakon njega biti poznato za što se sve tereti mladiće i hoće li biti još privedenih.

Oni za koje se utvrdi da su učestvovali u držanju i/ili izradi jezivog transparenta gotovo sigurno će krivično odgovarati za izazivanje nereda prema članu 324. krivičnog zakona koji se odnosi na one koji u mnoštvu nasiljem prema drugim osobama ili stvarima ili prijetnjom da će počiniti nasilje ugrožavaju javni red ili podstiču na nasilje, i to iz mržnje, za što je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

U navijačkim krugovima kolaju informacije kako je riječ o lokalnim pripadnicima Bad Blue Boysa iz Kustošije, redom mlađih pojedinaca.

BBB-i iz Kustošije se izvinili HOS-ovcu zbog kojeg je Milanović otišao s godišnjice Bljeska

Prihvaćam, jer naravno da to nije stav grupe, kao ni nas hosovaca. Lakše mi je, a budala će uvijek biti. Nažalost, dali su još više povoda onima koji nas mrze, i bbb i hos. Pamet u glavu, ekipa.

Damir Markuš, stariji BBB-ovac i bivši pripadnik HOS-a, inače jedan od dvojice muškaraca koji su majice HOS-a s ustaškim pozdravom “Za dom spremni” istakli na obilježavanju godišnjice Bljesak, zbog čega je predsjednik države Zoran Milanović napustio tu svečanost, prenio mu je poruku koju mu je poslao neko od navijača.

“Ekipa, u ime BBB Kustošija vam se javno izvinjavamo za poruku napisanu i objavljenu juče. Poruka je za svaku osudu i izgovora nema, ali u našu odbranu moram reći da to nije bilo djelo svih nas, nego određenih pojedinaca koji su to podigli a da nismo vidjeli što na njoj piše. Odgovorni za to će snositi posljedice, a vas molim da nam ne zamjerate, te da vam grupa ne padne u očima radi lošeg ponašanja pijanih klinaca i najgore od svega našeg propusta što to nismo odmah primijetili i zabranili im. Zgađeni smo svi tekstom poruke i još jednom izvinjenje u ime svih”, stoji u poruci koju je primio Markuš, koji je lično izvinjenje prihvatio.

“Osuđujem nerazumne postupke, nanijeli su štetu i BBB-ima i HOS-u. Ja na ovo reagujem prvenstveno kao čovjek i ovo je apsolutno neprihvatljivo”, prokomentarisao je Markuš transparent za Index te objasnio da su objavljenu poruku izvinjenja poslali stariji pripadnici BBB Kustošije.

Reagovali i političari

Na transparent su reagovali i brojni hrvatski političari. Bivša premijerka Jadranka Kosor oglasila se na društvenim mrežama:

“U državi koja predsjeda EU navijači gnjusno prijete djeci i ženama pripadnicima nacionalne manjine uz fašistički pozdrav za koji neki dužnosnici tvrde da ima ‘dvostruke konotacije’ i da se iznimno može upotrebljavati. Sramotno. Sve.”

Događaj je osudio i aktuelni premijer Andrej Plenković, no istovremeno je istakao da ne zna o čemu se tačno radi.

“Bilo što takvo ja najoštrije osuđujem, nisam vidio o čemu je riječ, za to nema mjesta u javnom prostoru. To je neprihvatljivo i tu nema dilema”, rekao je.