Tači: Neću dozvoliti model Republike Srpske na Kosovu

Kosovski predsednik Hašim Tači izjavio je da se nada da će Srbija i Kosovo ove godine postići sporazum o normalizaciji odnosa i da će u slučaju da do toga ne dođe “izgubiti deceniju”.

U danas objavljenom intervjuu za Radio Slobodna Evropa, Tači je ponovio da je protiv razmjene teritorije između Srbije i Kosova, ali da je za pripajanje Preševske doline Kosovu.

“Ja sam uvek bio protiv i nastaviću da budem protiv razmjene teritorija zato što je to trgovina i tako nešto neću dopustiti da se desi. Snažno ću podržati korekciju istorijske nepravde u slučaju Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu. Radim snažno na tome kako bi se taj dio pripojio teritoriji Kosova”, kazao je Tači.

On je naveo da je to predstavio i na samitu lidera Zapadnog Balkana, Hrvatske, Slovenije, Francuske, Njemačke i EU u Berlinu u ponedeljak i dodao da taj skup “nije donio neku novu ideju, ali nije ni zatvorio nijednu ideju o kojoj se do sada diskutovalo, uključujući onu o Preševu, Medveđi i Bujanovcu”.

Tači je dodao da je na samitu u Berlinu rekao i da neće “dopustiti nikakvu ideju o dvostrukom suverenitetu za Kosovo ili neku ideju o zajednici sa izvršnim ovlašćenjima po modelu Republike Srpske, zato što to podrazumijeva razdvajanje stanovništva” i dodao da neće dozvoliti ni “nekakav model” nekadašnje dvije Njemačke.

On je kazao i da se zalaže da kosovska taksa od 100 odsto na uvoz robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine ostane na snazi.

Negirao je tvrdnju novinara RSE da se ranije suprotstavljao toj taksi i da je tražio njeno ukidanje ili suspenziju.

“Čista je laž da sam odbio taksu. Taksa je legitimna odluka i ispravna, pravo je Vlade Kosova i ostaće na snazi”, kazao je Tači i dodao da u Berlinu “nije doživio nikakav pritisak” za ukidanje takse.

Naveo je i da samit u Berlinu “nije proizveo rezultate”, ali da ima veća očekivanja od sastanka u Parizu, najavljenog za početak jula.

“Sastanak u Berlinu nije proizveo jasne zaključke, ali sam optimista da u Parizu može biti više jasnoća, ali i nove dinamike u angažovanju za pronalazak mogućnosti za okončanje dijaloga Kosova i Srbije, za jedan pravno obavezujući sveobuhvatni sporazum koji će okončati sva otvorena pitanja i rezultirati recipročnim priznanjem”, rekao je Tači.

Naveo je da je u Berlinu “definitivno još jednom dokazano koliko je slaba Evropa i koliko EU nije jedinstvena i kakve nejasnoće imaju lideri određenih država”, ocijenivši da je to “bila dobra volja kancelarke Angele Merkel, ali ne i za rezultatima”.

Tači je dodao da je uloga SAD u procesu dijaloga Kosova i Srbije “neizostavna i nezamjenljiva” i da sporazum ne može da bude postignut “bez dinamične uloge” Vašingtona.