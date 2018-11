Tači: Tramp podržao pravno obavezujući sporazum Kosova i Srbije

Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je danas da je imao “sjajan susret” s američkim predsjednikom Donaldom Trampom tokom kojeg je šef Bijele kuće izrazio “stopostotnu podršku pravno obavezujućem sporazumu Kosova i Srbije”.

“Sinoć sam imao sjajan susret s predsjednikom SAD Donaldom Trampom. On je izrazio ‘stopostotnu podršku pravno obavezujućem sporazumu Kosova i Srbije'”, napisao je Tači na Tviteru.

Predsjednik Kosova je dodao da je “zahvalan Trampu za američku podršku”.

I had a great encounter last night with 🇺🇸President @realDonaldTrump. He expressed “100% support for the legally binding agreement between #Kosovo and Serbia”. I’m grateful for his and #US🇺🇸 support. pic.twitter.com/LZIwAni7GI

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) November 11, 2018