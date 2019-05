Trajković: Vulinova izjava o razgraničenju je za krivičnu odgovornost

Izjava ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina o razgraničenju sa Kosovom i uspostavljanju “što prije trde i čvrste granice” je katastrofa i za krivičnu odgovornost, ocijenio je danas Momčilo Trajković iz Srpskog nacionalnog foruma Kosova.

On je za N1 rekao da bi podjela Kosova samo otvorila nove probleme i umjesto toga predlaže da se snage usmjere ka jačanju položaja Srba na Kosovu.

“Tek podjela otvara probleme. Šta podjela znači za nas 80.000 ispod Ibra? Gde ćemo mi biti? U velikoj Albaniji? To je poziv nama da napustimo tu teritoriju”, upozorio je on.

Trajković je naveo da bi, uprkos protivljenju Njemačke i Francuske, i Evropa prihvatila podjelu ukoliko bi se o tome dogovorili Beograd i Priština, dok politički predstavnici Albanaca na Kosovu imaju, kako je rekao, zahtjev pride, a to je Preševska dolina.

“To onda postaje princip, i kuda bi to vodilo”, upitao je Trajković.

Rješenje, prema njegovim riječima, treba tražiti kroz proces koji bi ojačao srpski narod na Kosovu.

“Naš narod je u katastrofalnoj situaciji, mora da se politički, ekonomski i nacionalno uspravi. Mora da se koristi to vrijeme, da taj narod koji je dole, koji će sve to izdržavati, bude sposoban da ostane dole”, kazao je on.

Kao dugoročno kompromisno rješenje za Kosovo vidi to da postane “evroregija” kojom bi na određeni period upravljala EU, i da se u tom procesu traže konačna rješenja, a ne, kako je rekao, da se preko koljena sprovede podjela.

On je naveo da je taj predlog 2007. iznio i tadašnjem predsjedniku Borisu Tadiću i premijeru Vojislavu Koštunici, a prošle godine i aktuelnom predsjedniku Aleksandru Vučiću.

Taj sastanak sa Vučićem je, prema njegovim riječima, bio korektan i predsjednik je prihvatio predloge da se ojača pozicija srpskog naroda na Kosovu.