Tramp pisao Tačiju

Kosovski predsjednik Hašim Tači objavio je na svom Tviter profilu pismo koje mu je američki predsjednik uputio 14. decembra, na dan proširenja mandata KSF.

U pismu se pozdravlja Tačijeva uloga u dosadašnjem toku pregovora i naglašava da je sada „jedinstvena prilika“ za postizanje sveobuhvatnog mira.

Lideri Kosova se pozivaju na jedinstvo i uzdržanost „od postupaka koji bi otežali postizanje sporazuma“.

U poruci na Tviteru, Tači se zahvalio Donaldu Trampu na podršci kosovskoj nezavisnosti i rekao da se raduje proslavi mira u Bijeloj kući čiju je organizacio predložio sam Tramp u pismu.

Thank you President @realDonaldTrump for your powerful support of #Kosovo’s independence & our joint drive to reach comprehensive deal btwn #Kosovo & #Serbia. I too, look forward to celebrate finality of peace in @WhiteHouse, opening Kosovo’s path to @NATO, EU & UN memberships. pic.twitter.com/oevIfdMjYX

