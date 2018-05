Tužna priča iz Mostara: Otac i dva sina rat proveli na tri zaraćene strane

Most spaja gradove, obale i ljude. Rat suprotno. Da razdvaja porodice svjedoči i ova tužna priča iz Mostara.

Jedan rat, jedan grad, dva brata i otac – u tri različite vojske. Ukratko, tako je ratnih devedesetih sudbina podijelila karte porodici Laketa.

Ranjene mostarske zgrade još svjedoče o posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini, a Zoran Laketa o tome kako su otac i dva sina proveli rat na tri zaraćene strane. Dvadeset i pet godina kasnije Zoran je jedini preživjeli koji priča koliko je zlo sami rat nanio svima njima.

Njegov brat se borio na muslimanskoj strani, on na hrvatskoj, a otac mu na srpskoj.

Imao je samo 25 godina kada je rat došao i do grada na Neretvi, a njegov brat Goran godinu manje.

“Bili smo tako odgajani da smo živjeli i sa Muslimanima, danas Bošnjacima i sa Hrvatima. to je bila prava raja”, sa sjetom priča Zoran.

Dotadašnji jedinstveni Mostar postao je podijeljen na Zapadni i Istočni, hrvatski i muslimanski. Ulica Alekse Šantića, tokom najžešćih sukoba, bila je linija razdvajanja.

“Svi su okolo počeli govoriti da je počeo rat. E onda, ti koji si bio tu, koji si bio u čitavom Mostaru, odjednom imaš samo pola Mostara”, kaže Zoran.

Tako daje odgovor zašto je ostao da se bori za HVO – Hrvatsko vijeće odbrane. Brat, zbog najboljeg prijatelja Adisa, odlazi sa Muslimanima u Armiju BiH, a otac mu je mobilisan u Vojsku Republike Srpske.

“Faktički, mi smo bili na dvije strane. Možda sam i ja pucao, što kažu, možda sam brata ubio”, rekao je Zoran i dodao da ipak zna gdje mu je stradao brat-od minobacačke granate, a granatu je ispalila HVO.

Brat mu je sahranjen zajedno sa borcima Armije BiH na Šehitlucima pored pozorišta.

Otac i majka su preživjeli rat, a prvi susret sa ocem pomogao je Crveni krst.

“Šta će mi reći kad me vidio, zagrlio me, šta će mi reći? Zagrlio me, ćaća mi je, otac mi je”, prisjeća se Zoran.

Sa suprugom i dvije ćerke Zoran sada živi u Mostaru. Poslije rata, djecu je krstio u pravoslavnoj crkvi. Majka i otac su mu sahranjeni na gradskom groblju Sutini.

“Moja je poruka da se nikada nikome ne ponovi ovo što se meni desilo”, poručuje Zoran.