U Njemačkoj za sedam godina zaposleno 500 medicinara iz BiH

Projekat besplatnog posredovanja pri zapošljavanju medicinskog osoblja iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj – Triple Win – organizuje intervjue sa poslodavcima tri puta tokom godine.

Trenutno je u toku poziv za prijave za drugi krug intervjua u maju 2019. godine, a rok za prijave je 6. maj 2019. godine.

Prijava se podnosi nadležnoj Službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini ili na adresu Agencije za rad i zapošljavanje BiH (ARZ) u Sarajevu.

Za učešće u projektu mogu se prijaviti medicinske sestre ili tehničari opšteg i pedijatrijskog smjera. Poznavanje njemačkog jezika nije preduslov za učešće u projektu.

Za sprovođenje projekta u Bosni i Hercegovini nadležni su Njemačka savezna agencija za rad (BA) i Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (ARZ) u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zuammenarbeit (GIZ) GmbH.

„Osnovni razlog zašto kandidati žele ići u Njemačku je nemogućost pronalaska posla u Bosni i Hercegovini, gdje trenutno imamo preko 7500 zvanično nezaposlenih medicinara.“ navodi Emir Čomor, koordinator projekta Triple Win, te dodaje: „ S druge strane, u Njemačkoj za svakog nezaposlenog medicinskog radnika na ponudi su tri slobodna radna mjesta. Triple Win omogućava da se broj nezaposlenih medicinara u BiH smanji, dok poslodavci u Njemačkoj dobijaju pouzdane i kvalifikovane radnike, predane svom poslu. To su dvije generalne prednosti projekta, dok je treća da ljudi koji se zaposle u Njemačkoj mogu slati doznake i pomagati svoje porodice u BiH, te tako jačati i ekonomiju BiH.“

Od početka projekta 2012. godine do danas uspješno je posredovano preko 500 medicinskih sestara i tehničara, za različite poslodavce u Njemačkoj. Triple Win projekat sa kandidatima najčešće ostaje u kontaktu sa kandidatima i nakon što se uspješno integrišu u Njemačko društvo.

Edin Kljajić radi u Univerzitetskom Kliničkom Centru u Tuebingenu (Universitätsklinikum Tübingen). Za projekat TripleWin je saznao posredstvom društvenih mreža.

“Mnogo mojih prijatelja je otišlo upravo zahvaljujući projektu, ali sam uvijek nekako bio skeptičan i mislio da ću danas-sjutra pronaći neki kvalitetan i adekvatan posao u mojoj domovini i da će me to zadržati. To se nije desilo, pa sam kontaktirao TripleWin i informisao se o učešću. U vrlo kratkom vremenskom periodu prikupio sam potrebnu dokumentaciju za prijavu, izvršio testiranje i bio uspješno primljen. Ono što me tad najviše interesovalo, budući da nisam bio u radnom odnosu, jeste činjenica da troškove kompletne jezičke pripreme i odlaska u Njemačku snosi upravo projekat”, kazao je on.

Trenutno radi na odjeljenju dječje kardiologije, na kojem je i uspješno završio proces Anerkenunnga odnosno priznavanja diplome.

“Za sve to je zaslužan i moj tim radnih kolega, koji mi je pružio nesebičnu pomoć i sve ono što mi je bilo neophodno. Rad u takvom okruženju mi pričinjava veliko zadovoljstvo”, istakao je on.