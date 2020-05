U Tirani protest zbog rušenja pozorišta, privedena supruga albanskog predsjednika

Albanska policija sukobila se u Tirani s pristalicama opozicije koje su protestovale zbog rušenja zgrade Narodnog pozorišta.

Grupu umjetnika i neke opozicione lidere policija je jutros potisnula s mjesta ispred zgrade, prije nego što je počelo njeno rušenje.

Albanian Government and Tirana Municipality demolish Albanian National Theatre in the morning hours when the artists were there, even inside the building!

The National Theatre was considered an endagered european monument but it didn’t stop PM Edi Rama to take it down! pic.twitter.com/kFvyDfXd1C

