U Užičkoj bolnici ljudi ležali u hodniku, na podu

Nakon skandala zbog smrti dva pacijenta iz Sjenice koje, iako su bili u jako lošem stanju, Užička bolnica nije htjela da primi, ova zdravstvena ustanova ponovo se našla na meti kritika, piše Nova.rs. Razlog su fotografije iz bolnice na kojima se vide pacijenti kako leže po podu.

U ovoj ustanovi tvrde da im ništa ne fali, ali potvrđuju da je u jednom momentu došlo do većeg priliva pacijenata i da je vjerovatno tada nastala fotografija, da je to bilo trenutno, te da sada stanje nije takvo.

Detaljnije objašnjenje fotografija koje su preplavile društvene mreže stiže od direktorke Užičke opšte bolnice Jelene Raković Radivojević, koja kaže da je fotografija vjerovatno napravljena u prošlu subotu, kada je na Internom odjeljenju postojao veliki priliv pacijenata.

“Na internom odjeljenju Užičke bolnice u tom času je trajao premještaj pacijenata sa Grudnog odjeljenja i stiglo je 30 pacijenata koje smo mi morali da premjestimo na Interno odjeljenje i neko je to namjerno iskoristio da na loš način prikaže svu našu muku i sve što radimo. To se nije desilo danas, to je bilo u subotu kada smo imali i ogroman priliv pacijenata sa regiona. Mi smo regionalna bolnica koja prima sve pacijente iz Zlatiborskog okruga. Bio je ogroman broj pacijenata tog trenutka i to se više nije ni desilo, niti će se desiti”, uvjerava direktorka.

Ona tvrdi da su objave na društvenim mrežama loše uticale i uznemirile medicinare, koji, kako kaže, daju sve od sebe.

“Ta neprijatna slika je bespotrebno krenula iz Užičke bolnice. Svi dajemo sve od sebe da bude sve kako treba, organizovali smo se, praraspodijelili smo i radimo sve što možemo. Krivo mi je i kao čovjeku i kao rukovodiocu ove ustanove i svi zdravstveni radnici se jako loše osjećaju zbog ove slike”, kaže Raković Radivojević.

Ona navodi i da postoji oko 50 mjesta za pacijente koji su zaraženi ili sumnjivi na kovid. Trenutno je zauzeto 290 kreveta, 18 pacijenata je na intenzivnoj njezi, a 15 je intubirano.

“Ništa to nije tačno, imamo dovoljno i kreveta i svega, nego je u momentu kad su smještali ljude neko slikao zlonamjerno ili namjerno se namjestio”, tako direktor Zdravstvenog centra Užice Miloš Božović objašnjava fotografije iz tamošnje bolnice koje kruže društvenim mrežama.

“Svi pacijenti su u sobama, imamao dovoljno kreveta za smještaj. Ja bih volio više da se prebraja koliko ljudi sa maskama ili bez maski šeta i dalje po kafičima i svuda”, kaže Božović za Nova.rs.

Prema Božovićevim riječima, u 10 kovid ambulanti u Užicu dnevno bude pregledano oko 900 pacijenta.