Više policajaca i demonstranata povrijeđeno tokom protesta u Tirani

Oko deset policajaca i nekoliko demonstranata povrijeđeno je sinoć tokom antivladinih protesta u Tirani, javljaju agencije.

Na protestima u Tirani okupilo se više hiljada pristalica albanske opozicije desnog centra, tražeći ostavku vlade premijera Edija Rame i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Pojedini učesnici protesta, među kojima je bila i grupa sa maskiranim licima, gađala je molotovljevim koktalima, petardama i farbom ulaz zgrade vlade, a kasnije i parlamenta.

Policija je ispalila suzavac, kada je grupa demonstranata probila policijski kordon i krenula ka zgradi vlade.

Na fotografijama, koje je objavio Albanijan dejli njuz, vidi se kako bukti vatra ispred zgrade vlade.

Recently, Albania has invested in tourism … I do not know if it will help.#Tirana #Albania pic.twitter.com/RhY4co1lr3

