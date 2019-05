Vučić: Možete samo da me ubijete, neću priznati Kosovo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras da je navikao da bude okarakterisan kao krivac, ali da su uspjeli da je Srbija uspješno vraćena iz ćorsokaka i da je povraćen dio onoga što je bilo izgubljeno.

Vučić je napomenuo da mjesecima gleda, kako kaže, prazne priče opozicije, ali da je jedini razgovor: “Izdajniče jedan, narode izađite na ulice potpisaće nezavisnost Kosova”.

Upitan kakvo je rješenje tačno nudio, ko ga je odbio i kakve će posljedice biti, on je ponovio da niko nije htio da ga čuje.

“Odbijeno je tako što niko nije htio da čuje. Kako mislite da ponudim cijelom narodu ono što niko nije htio da čuje? Odbijena je ideja o granicama između Srba i Albanaca. Čini mi se da se svi prave ljudi. Kakva izmjena granica? Ja kažem da mi nemamo jasnu granicu, imamo jedno što piše u Ustavu, a na terenu je nešto sasvim drugačije. Smatrao sam da je važno da se nađe kompromisno rješenje ne zanoseći se praznim junačkim pričama”, rekao je Vučić.

Poručio je da je ideja u kojoj su Srbi mogli da dobiju nešto poput očuvanja obraza i nečeg što bi moglo mnogo da znači za srpski narod na Kosovu, ali da dok je on predsjednik neće priznati nezavisnost Kosova.

“Možete samo da me ubijete, ali to se neće desiti. Evo, kažem svima i Englezima i Njemcima – neću. Srušite me, ali neću. Za petnaest godina može da bude neko drugi predsjednik, ali Vučić neće priznati Kosovo”, rekao je predsjednik Srbije.