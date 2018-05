Vučić nije spreman da Kosovo preda nizašta

Predsjednik Srbije Aleksandar Vucić poručio je da nije spreman da Kosovo preda “nizašta”, ali zna da kakvo god rješenje da bude, to će, kako kaže, biti njegov kraj u politici, jer mu Srbi nikada neće oprostiti svoju bolju budućnost.

“Srbi su takvi. Srbi mi nikada neće oprostiti svoju bolju budućnost i mir. Dakle, u Srbiji se slave samo porazi i ratovi”, rekao je Vučić u intervjuu za “Kurir”.

Upitan zašto tako misli, predsjednik Vucicć kaže da će to biti tako, jer zna Srbe.

“Evo već vam treći put govorim da sam ja čovjek koji je pokazao da najbolje poznaje Srbe. Mislim da to niko nije pokazao kao ja. A kog smo mi to slavili ko nam je obezbijedio i sačuvao mir? A kog smo to slavili ko nam je obezbijedio muzeje, pozorišta…”, zapitao je.

Na Vidovdan, 28. juna, će, najavio je, otvoriti Narodni muzej.

“Ne, poštovali smo samo one koji su bili ratne vojskovođe i nikoga više. Sasvim sam siguran da za bilo kakvu odluku o Kosovu neću imati ni razumijevanja niti većinsku podršku našeg naroda, ali siguran sam da ću za to imati drugačije sagledavanje u budućnosti i drugačije sagledavanje kroz istoriju – moje uloge i onoga što je moglo i trebalo da se uradi. I ako mislite da sam spreman sutra da im kažem: ”Evo vam nezavisno Kosovo nizašta, nisam spreman””, rekao je Vučić.

Rješenju za Kosovo se nada, ali prethodno, kaže, želi da vidi šta je to što Srbija može da dobije “i teritorijalno i u pogledu svega drugog”.

Ukupnu situaciju, međutim, ocjenjuje “veoma teškom i ističe da je Srbija u, kako kaže, “užasno teškoj situaciji”.

“Kad od svijeta dobijemo ponudu koja će biti za nijansu bolja nego do sada, to će biti uspjeh. A mi ćemo i dalje da budemo nezadovoljni. Zato što Kosovo svako nosi u svom srcu”, kaže Vučić.