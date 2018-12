Vučić o protestima: Neću da podlegnem pritiscima koji dolaze sa ulice

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da neće da ispunjava zahtjeve onih za koje smatra da su bili katastrofalni za Srbiju i koji su pokrali zemlju.

<<<Novi protest u Beogradu, više hiljada građana na ulicama<<<

On je za TV Prva povodom večerašnjeg protesta u Beogradu rekao da neće da podlegne pritiscima koji dolaze sa ulice, ali da je uvijek spreman da ide na izbore, što je, kako kaže, najdemokratskija forma.

Na pitanje da pojasni izjavu da “neće da ispuni zahtjeve” onih koji protestuju i da ih je pet miliona, Vučić je rekao da se izvinjava ako je to zvučalo kao arogancija, ali da je poruka bila jasna – da su izbori, a ne ulica, jedino mjesto gdje se o politici odlučuje.

“Uvijek sam spreman da idem na izbore ako to veliki broj ljudi želi. Narod to poštuje”, dodao je Vučić.

Naglasio je da se bori svakog dana i živi za Srbiju.

“Voljeli me ili ne, nadam se da ljudi to vide”, zaključio je on.