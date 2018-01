Vučića pogodile Amfilohijeve riječi: Bio sam na ivici suza

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić žali zbog riječi mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji ga je optužio da njegova politika vodi ka izdaji Kosova i Metohije.

>>>Amfilohije: Bojim se da Vučićeva politika vodi ka izdaji Srbije i Kosova>>>

Vučić je u večerašnjem intervjuu RTS-u kazao da “žali zbog njegovih riječi i da su ga iste pogodile lično”.

“Mislim da sam bio na ivici i da suzu pustim jer su me zaista pogodile njegove riječi. Ne pogađaju me izjave političkih protivnika, ni kad viču Vučiću p****, ali me ovo pogodilo”, dodao je on.

Prema njegovim riječima, neće to da krije ali neće ni odgovarati mitropolitu.

“Neću da govorim loše o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Neću da dijelim narod. O meni će da sude djela, ali ja protiv njih neću da govorim,” kazao je Vučić, dodajući da je jako zahvalan srpskom Patrijarhu Irineju koji je na Amfilohijevu izjavu reagovao rečenicom da se “Vučić lavovki bori za Kosovo”.

Dodao je da su odnosi Srbije i Crne Gore pristojni.

“Dali smo novac za izgradnju Srpske kuće i imamo korektan odnos sa crnogorskim vlastima”, dodao je Vučić.

Podsjetimo, nakon Amfilohijeve izjave stigle su oštre reakcije od zvaničnika Srbije. Brojni predstavnici vlasti u Beogradu tada su mu poručili da on, kao crkveni poglavar, “neće voditi državnu politiku Srbije”.