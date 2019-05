Vučićeva vizija

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da su drugi kratkovidi, a on dalekovid. A to što vidi u daljini, propalo je. Srbi i stranci, u udruženom zločinačkom poduhvatu protiv njegove vizije, zalažu se za otuđenje cjelovitog Kosova od Srbije, piše Dojče vele DW.

Predsjednika nisu shvatili. Ni Angela Merkel ni Rada Trajković. Ipak, Angela ostaje prijateljica. A Rada – izdajnica. Kada tako proziva Srbe koji drukčije misle o Kosovu, predsjednik bi morao da se sjeti jednog kojeg su on i njegovi na pasja usta isprozivali – pa ga više nema.

Nisu ga shvatili ni svi ostali Srbi. Kojima će zbog nemogućnosti da telepatski uđu u Vučićevu viziju vrijeme proticati užasno sporo, kao u ljepljivom mitskom univerzumu. Umjesto da protiče gigabajtski.

Dobro, šta to Srbi nisu shvatili?

Nisu shvatili šta je srpsko-albanska “kompromisan granica” ili “razgraničenje”, tako se zove vizija.

Da li je Predsjednik svoju viziju podijelio sa srpskom javnošću? Ne.

Obrazložio pred Parlamentom? Ne.

Napisali li Predsjednik išta slično za novine, taj inače vrli pisac koji, otkako ne citira Šešelja, sa istim prezirom prema drugima citira Konstantinovića? Ne.

Ukratko, Predsjednik tvrdi da je dalekovid, a da su svi ostali kratkovidi, te da nije rekao šta to vidi u daljini, ali da je ta ideja propala.

Vučić nikada zvanično nije iznio svoju viziju rješavanja kosovskog problema. I sada se žali da su njegovu viziju upropastili i Srbi i stranci, u udruženom zločinačkom poduhvatu protiv probljeska genijalnosti njegove malenkosti pa su se tako založili za otuđenje cjelovitog Kosova od Srbije?

Hajde da za čas pretpostavimo da ovo nije zbrka. Da je konfuzija proizvod neke strateške pameti.

Postoje tri mogućnosti.

Prva, predsjednik je “unutrašnjim dijalogom” kuvao srpsku javnost kao žabu i sada, kada je izmrcvarena žaba skoro skuvana, mora da još neko vrijeme bugari nad nerazumnim svijetom i neumitnim gubitkom kako bi ispalo da nije on – već neki žuti nitkovi – dotičnu žabu natjerao u vodu.

Druga, da je Predsjednik zaista mislio kako će razmjena teritorija po principu etničke većine biti prihvaćena te da će tako nastati neka “kompromisna granica”. Ali nije htio da obrazloži svoju ideju, jer ako ona nije javna, rizik od političkog poraza je takođe virtuelan. Kada je stvarno zapelo, lakše obrazlaže poraz svoje neizrecive političke vizije licemjerjem Zapada i tvrdoglavošću Srba.

I treća mogućnost: Niko od nas zaista ne razumije genijalnost dramatičnih predsjednikovih vizija.

“Kažete niste čuli šta sadrži taj prijedlog, saglasan sam, niste čuli, a što ste ga napadali?”, pita Vučić sve.

Prema ovom izvrtanju teza za sve su odgovorni oni koji su napadali to što ne postoji, a ne on, Predsjednik, koji je puštao probne balone, mada je bio dužan da obrazloži to što navodno ne postoji, da bi u javnoj debati pokušao da pronađe većinu za svoj prijedlog.

Od oktobra prošle godine slušamo jadikovku da “građani smatraju da je bolje da smo ni na nebu ni na zemlji” – bez obrazloženja kako je Predsjednik izračunao šta misle građani o prijedlogu koji ne postoji.

I šta sada?

Ništa. Kosovo će biti priznato u postojećim granicama, jer Srbi i Angela nisu htjeli da razgovaraju o razgraničenju. Ali zato će biti krivi samo Srbi, naročito Rada.

A njemu, Vučiću, ostaje istorijska slika sa makazama u rukama, a pred njim, zategnuta kao pupak novorođenčeta, svečana vrpca – sve fabrika do fabrike i veličanstveni most do veličanstvenog mosta.

Ovdje moram da se sjetim Helmuta Šmita, davnašnjeg socijaldemokratskog kancelara Njemačke, koji je i u dubokoj starosti znao da iznervira političku kastu izjavama potpuno protivnim većinskom mišljenju. Najbolja je ona iz davne 1980. godine: “Ko ima vizije, trebalo bi da ode ljekaru.”

Skoro pola vijeka kasnije srpski predsjednik uporno tvrdi da je vizija koju nikom nije saopštio bila jedini spas.

Ipak više vjerujem pokojnom Šmitu.

Dragoslav Dedović