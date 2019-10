Zaev: Makron zna da za Balkan EU nema alternativu

Nadam se da ću imati priliku da lično razgovaram sa francuskim predsednikom Francuske Emanuelom Makronom. Vjerujem da i on zna da evropske integracije nemaju alternativu, kako za moju zemlju, tako i za države Zapadnog Balkana, poručio je u intervjuu za Danas premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev.

Ocijenio je da zemlje regiona mogu da razvijaju ekonomske odnose, regionalnu saradnju, kulturne veze kako u regionu, tako i zajedno kao region ili svaka zemlja pojedinačno sa EU.

“Ali, biti dio evropske porodice znači biti rame uz rame sa državama članicama EU u promociji demokratije, ljudskih prava i sloboda, visokih standarda u određenim oblastima, kao što je pravosuđe. Mi kao država prednjačimo u regionu u procesima reformi. Znate zašto smo toliko uradili? Zato što pred sobom imamo visoke evropske ciljeve. Ako se toga odreknemo, da li će biti dobro za Sjevernu Makedoniju? Da li će biti dobro za region? Da li će biti dobro za EU? To nikome ne bi donijelo dobro. Uvjeren sam da to zna i francuski predsjednik Makron. On ima kreativne ideje za novi, drugačiji način funkcionisanja EU. Uvjeren sam da Republika Sjeverna Makedonija toj reformi EU može samo da doprinese, a ne da oteža. Nijedno partnerstvo ne može biti zamijena za evropsku integraciju. Mislim da to nije održivi odnos i ne bi dao željene rezultate nikome, uključujući Evropu”, kazao je Zaev.

Ponovno odlaganje EU da objavi datum početka pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom mnogi tumače kao „rampu“ ne samo za ove dvije zemlje već za cijeli Zapadni Balkan. Premijer Sjeverne Makedonije, međutim, poručuje da, iako je lično pogođen odlukom, nije izgubio nadu u EU.

” Rekao sam da ću biti umjereni optimista. Smatram da je EU danas više nego ikad svjesna da zatvaranje vrata nikome ne bi donijelo išta dobro. Od nastavka politike proširenja svi imaju koristi. Eventualnim zatvaranjem vrata, svi gube. Ali rekao sam, ne vidim da to zatvaranje vrata želi iko u EU. Čak ni francuski predsjednik Makron”, naglasio je on.