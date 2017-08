Benon: Nema više onog predsjedništva za koje smo se izborili

Bivši glavni strategista Bijele kuće Stiv Benon je ocijenio da je period Trampovog predsjedništva za koji se on borio i izborio sada završen.

“Trampovo predsjedništvo za koje smo se borili, i izborili, gotovo je sa tim. Mi i dalje imamo veliki pokret, i napravićemo nešto od ovoga, ali to predsjedništvo je gotova priča. To će sada biti nešto drugo. Biće raznih borbi, biće dobrih i loših dana, ali to neće biti to predsjedništvo”, kazao je on u intervjuu za Vikli Standard.

Benon se pridružio Trampovoj administraciji nakon što je napustao desničarski sajt Brajtbart i bio je najkontroverzniji savjetnik, smatran za glavnog čovjeka iza Trampove nacionalističke ideologije.

Sada, kada ga je po svemu sudeći Tramp otpustio, Benon se vratio u Brajtbart, a izvori bliski njemu najavljuju da će krenuti u obračun sa svojim protivnicima u Bijeloj kući, najprije sa “njujorškim liberalima”, kako on naziva Ivanku Tramp, Džareda Kušnera i njima bliske zvaničnike.

Uprkos izvještajima, Benon tvrdi da je dobrovoljno napustio Bijelu kuću.

“Pričao sam 7. avgusta sa Kelijem (šef osoblja Džon) i predsjednikom, i rekao sam im da odlazim i da želim da se vratim u Brajtbart”, kazao je Benon.