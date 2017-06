Čelsi Mening nakon oslobađanja: Pravda je zadovoljena

Transrodni američki vojnik Čelsi Mening, koja je oslobođena nakon sedam godina zatvora zbog odavanja povjerljivih informacija Vikiliksu, kaže u prvom intervjuu od kada je na slobodi da je pravda zadovoljena.

“Prihvatila sam svoju odgovornost. Niko me nije naveo da uradim to što sam uradila. To je bio moj izbor”, rekla je ona za američku televizijsku mrežu ABC.

Kako je dodala, nadala se da će informacije Vikiliksa izazvati javnu raspravu i da neće ugroziti nacionalnu bezbjednost SAD.

Čelsi je oslobođena 17. maja na osnovu odluke bivšeg predsjednika SAD Baraka Obame, koji je pomilovao u posljednjim danima svog mandata.

Čelsi je odslužila gotovo sedam godina kazne tokom kojih je dva puta pokušala samoubistvo. Osuđena je u avgustu 2013. godine na 35 godina zatvora zbog odavanja više od 700.000 tajnih vladinih i vojnih dokumenata Vikiliksu 2010. godine, što je bilo najveće curenje tajnih materijala u američkoj istoriji.

U trenutku izvršenja krivičnih dela Čelsi je bila muškarac i zvala se Bredli Mening, a u zatvoru je na njen zahtjev bila podvrgnuta hormonskoj terapiji i operaciji promjene pola.