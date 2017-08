Car je go: Šokantan udarac za Trampa

Američki predsjednik Donald Tramp ukinuo je dva svoja poslovna savjete s predstavnicima velikih kompanija, pošto su direktori američkih korporacija sami odlučili da se povuku posle njegovih spornih izjava o neredima u Virdžiniji.

Odluka uticajnih korporacija da se distanciraju od predsjednika koji se hvali svojim umijećem da privlači milijardere i korporativne džinove u Ovalni kabinet Bijele kuće, šokantan je udarac za Trampa, navodi agencija Asošiejted pres.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt – many jobs being lost!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017