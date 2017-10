Horor: Majka sinove žive ubacila u rernu i pekla ih do smrti

Amerikanka Lamora Vilijams (24) iz Atlante uhapšena je jer je brutalno ubila dvojicu svojih sinova – jednogodišnjeg Džakartera i dvogodišnjeg Kejuntea.

Ona je sinove ubacila žive u rernu i pekla ih do smrti, a onda je svom bivšem momku, a njihovom ocu pokazala tijela dok su komunicirali video porukama, javili su američki mediji.

Why? Lamora Williams cooks toddler sons in oven, makes video call to dad #Topbuzz https://t.co/wkZ7bTvgin

“Da se mojim dječacima nešto desilo, saznao sam kad me je Lamora pozvala. Tokom video-poziva pokazala mi je tijela dječaka na podu i rekla da su mrtvi. Bilo je kao u horor filmu, kao u “Petku 13″. Moja dva sina, moj svijet, nestali su. Više nemam duše. Svaki put kad zatvorim oči, vidim tu groznu sliku”, rekao je Džamil Pen, otac nesrećnih dječaka.

On je odmah pozvao policiju, a Lamora je uhapšena, iako je tvrdila da nije kriva.

Pen i njegova bivša djevojka imaju još jedno dijete – trogodišnjeg Džamila, koji je bio svjedok užasnog zločina, ali srećom nije povrijeđen.

Lamora Williams: 5 Fast Facts You Need to Know https://t.co/DmCgr3VPD7 pic.twitter.com/F76EWio1ZV

— News Today (@News_Today4) October 18, 2017