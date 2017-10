Kalifornija i dalje gori, broj mrtvih porastao na 40

Broj mrtvih u katastrofalnim požarima na sjeveru Kalifornije porastao je na 40. Stotine ljudi se vode kao nestalo, a vatrogasci se i dalje bore sa vatrom.

Kako su naveli zvaničnici te savezne države, u Kaliforniji bukti oko 16 požara.

Više od 10.000 vatrogasaca iz cijele države sporo napreduju, a zvaničici navode da su ovo najsmrtonosiji požari u istoriji Kalifornije.

C'mon, California! 22,000 fire fighters battling your blaze? Gawd, California wants EVERYTHING done for them #TheResistance #resist pic.twitter.com/z49LeIPPda

“Pustoš je nevjerovatna, ovo je horor koji niko nije mogao ni da zamisli. Ovo je zaista jedna od najvećih tragedija koja se ikada dogodila u Kaliforniji“, naveo je guverner Kalifornije Džeri Braun.

Uprkos velikim naporima, vatrogasci i dalje teško pronalaze način da se izbore sa vatrenom stihijom.

Požari su prema prvi procjenama opustšili oko 86.000 hektara zemlje, a oko 100.000 ljudi je evakuisano, prenosi “Rojters“.

Uništeno je oko 5.700 objekata.

Promjenljivi vjetrovi šire požare, zbog čega je hiljade osoba prisiljeno na evakuaciju, u kojima je prema posljednjim podacima stradalo 40 ljudi.

Ministarstvo šumarstva i protivpožarne zaštite te američke države saopštilo je da su vjetrovi juče dostigli jačinu od 32 kilometra na sat, s naletima snage od čak 64 kilometra na sat.

I’m so thankful for the men and women risking their lives to put out this horrible fire in California 😭🙏🚒 pic.twitter.com/j33ijYR02C

— 🎃Spookato🎃 🐝 (@Lucato707) October 15, 2017