Marš desničara u Virdžiniji: Proglašeno vanredno stanje

Zvaničnici Šarlotsvila i američke savezne države Vridžinije proglasili su vanredno stanje zbog marša desničara u tom gradu. Dvije osobe povrijeđene u sukobu prodesničarskih grupa i kontramitingaša koji su se takođe okupili u gradu.

Armored vehicles and tear gas it looks like. Cops clearing the park #Charlottesville pic.twitter.com/SCGYTorTyY — Christopher Mathias (@letsgomathias) August 12, 2017

Guverner Virdžinije Teri Mekolifi proglasio je vanredno stanje pred održavanje velikog skupa bijelih nacionalista u Šarlotsvilu, na kome se očekuje prisustvo oko 6.000 ljudi.

Gradski menadžer Šarlotvila napisao je na svom Tviter nalogu da je vanredno stanje proglašeno da bi se pomoglo državi da odgovori na nasilje na skupu u tom gradu, koje se očekuje, prenio je AP.

Nazis pushing against line of riot cops. pic.twitter.com/l8fX2x6KOw — Christopher Mathias (@letsgomathias) August 12, 2017

Kako navodi Bi-Bi-Si, učesnici marša “Ujedinimo desnicu” protive se planovima vlasti da uklone statuu generala južnjake vojske u Američkom građanskog ratu, Roberta Lija.

Nazis exiting the other side of the park. Obeying police orders. Not even noon yet, when rally was set to start. pic.twitter.com/nGCNp8GIoe — Christopher Mathias (@letsgomathias) August 12, 2017

U međuvremenu, izbili su sukobi između prodesničarskih grupa i kontramitingaša koji su se takođe okupili u gradu.

Povrijeđene su dvije osobe, saopštila je policija, prenosi Bi-Bi-Si. Policija je ispalila suzvac i biber-sprej na demonstrante. Takođe je saopštila da je nekoliko ljudi uhapšeno pošto je skup u Parku Emancipacije proglašen nezakonitim.

Nazis exiting the other side of the park. Obeying police orders. Not even noon yet, when rally was set to start. pic.twitter.com/nGCNp8GIoe — Christopher Mathias (@letsgomathias) August 12, 2017

Juče su okupljeni mahali bakljama i uzvikivali “životi bijelaca vrijede” dok su marširali ka Univerzitetu Virdžinija u Šarlotsvilu. Gradonačelnik je osudio marš ocijenivši ga kao “paradu mržnje”.