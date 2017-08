Žena i troje djece povrijeđeni su danas u Central parku u Njujorku, kada je na njih palo veliko drvo, saopštili su zvaničnici.

Massive Tree Falls on Several People in Central Park https://t.co/mFTPDCbDs1 pic.twitter.com/U0tEXkZGSd

— BCNN1 (@bcnn1) August 15, 2017