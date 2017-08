Obama je tvitnuo i to je postao drugi najpopularniji tvit ikada

Bivši američki predsjednik Barak Obama “tvitovao” je po prvi put nakon nekoliko nedjelja, a poruka se odnosila na nasilje u Šarlotsvilu, Virdžinija.

“Niko se ne rađa sa mržnjom prema drugoj osobi zbog boje njene kože ili prošlosti ili religije…”, napisao je Obama u subotu, citirajući autobiografiju Nelsona Mandele “Dug put do slobode”, prenio je “Njuzer”.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm

