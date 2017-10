Pucnjava kod Baltimora, nekoliko povrijeđenih

Tri osobe su ubijene a dvije su teško povrijeđene i nalaze se u kritičnom stanju u pucnjavi koja se dogodila u biznis parku nedaleko od Baltimora, prenosi “Foks njuz”.

“Možemo da potvrdimo da je došlo do pucnjave u biznis parku Emorton. Povrijeđeno je nekoliko osoba”, potvrdila je lokalna policija.

We can confirm we on the scene of a shooting in the Emmorton Business Park. Multiple injuries reported.

— Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) October 18, 2017